「乘客」竟是箱子　奇怪訂單要求送4.8萬現金　杭州的哥果斷報警

近日，浙江杭州的士司機李師傅接到一筆奇怪訂單，原因是該乘客不是人，而是一個箱子，還裝著大量的現金。他起疑於是報警，結果一查得知現金價值4.8萬元人民幣，並成功阻止了一宗詐騙案。



據了解，下單的顧客名叫小王，他讓李師傅送的，是一個綠色、被封得嚴嚴實實的牛奶箱，搖晃箱子還可以聽到紙幣晃動的聲音。小王希望把錢從杭州西湖區送到嘉興桐鄉市，全程將近70公里，但就不願隨車前往，更讓李師傅別打聽。

今年41歲、開了12年的士的李師傅還是頭一回遇到這樣的事，雖然訂單路程相當吸引，但平時很關注反詐宣傳的他覺得有可疑，於是果斷選擇「違約」，把車就近停在黃龍體育中心後報警。

西湖區玉泉派出所巡車民警趕到現場後將李師傅和箱子一起帶回派出所，並聯絡小王。而當他們拆開紙箱檢查，一看里面竟然是幾捆被綁得整整齊齊的現金，一共4.8萬元。

小王被要求把錢從杭州西湖區送到嘉興桐鄉市，全程將近70公里。（潮新聞）

「你知道你被詐騙了嗎？」，面對民警，小王把事件來龍去脈一一交代。原來，小王早前在家看片時看到了一則賣保健品的小廣告，並對其功效比較感興趣，遂下載了廣告內的APP聯繫了客服。客服表示，該保健品是國外發貨，需要刷單開通會員後才能購買，並指導小王先後轉了10筆錢，期間小王也收到了2筆返現。可是，隨後對方又說，小王需要支付現金才能發貨。

小王馬上送了2萬元現金給對方，但對方又說不夠，還要他再支付4.8萬元現金，而且不能轉賬，需提出現金並送到嘉興桐鄉的高鐵站。小王不虞有詐，但李師傅卻起了疑心。就這樣，小王這筆錢保住了。目前，公安機關已立案調查，對小王損失的資金進行追查；同時李師傅也獲得了表彰。