中國籍女子詐騙同胞150萬　「換臉」潛逃泰國！逾期居留650天被捕

一名30歲中國籍女子涉嫌在中國詐騙約150萬元人民幣後，整容並攜款潛逃泰國，其後被國際刑警組織通緝。據泰媒周五（10月11日）報道，泰國警方日前將她拘捕，經調查，她2022年持落地簽證入境泰國，至今已經逾期居留逾650天。



該女子至今已經逾期居留泰國逾650天。（泰國網）

該女子至今已經逾期居留泰國逾650天。（泰國網）

報道指，曼谷移民局近日接到民眾舉報，稱居住在曼谷一棟豪華公寓中的一名中國籍女子行蹤可疑，經常遮蓋面部並一直佩戴口罩，懷疑她是非法居留人員。接報後，曼谷移民局即時派員前往該公寓蹲守，並在該女子下樓取外賣時要求檢查她的護照。

經調查，該女子現年30歲，於2022年持僅被允許停留15天的落地簽證入境泰國，至今已經逾期居留逾650天，調查人員遂以逾期居留罪將其拘捕。調查過程中，該女子自稱曾是一間知名航空公司空姐，後被解僱。但由於她所持為旅遊簽證，這一說法並未被調查人員採信。

女子在中國詐騙約150萬元人民幣後，整容並攜款潛逃泰國。（南方都市報）

泰國警方初步指控她逾期居留，並將其送往移民警察調查部門進行法律訴訟和驅逐出境。（泰國網）

泰國警方查詢發現，該女子實際上為國際刑警組織藍色通緝令通緝對象。她涉嫌於2016年至2019年期間，謊稱能夠幫忙安排多間知名航空公司的空乘工作，騙取6名受害者合共約150萬元人民幣介紹費，其後用其中部分錢款進行面部整容，並攜款逃至泰國。

目前，泰國警方初步指控她逾期居留，並將其送往移民警察調查部門進行法律訴訟和驅逐出境。