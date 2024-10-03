福建培養年輕幹部　｢95後｣北大博士范富榮履新　任漳平市副市長

兩年前，「95後」範富榮從北京大學博士畢業，之後被福建省引進，已於近日履新。9月26日召開的福建省龍岩市漳平第十八屆人大常委會第二十五次會議上，經表決，決定任命范富榮為漳平市人民政府副市長。



漳平市政府官網公布的簡歷顯示，范富榮，男，漢族，福建省龍岩市上杭縣人，1995年4月出生，2022年8月參加工作，2015年12月加入中國共產黨，博士研究生學歷，現任漳平市人民政府黨組成員、副市長。

目前，他負責工業與信息化、商務、招商引資、行政服務中心等工作，分管市工信科技局（含煤炭行業服務中心、稀土產業發展中心）、商務局（招商局）、行政服務中心管委會、二輕集體工業聯社、礦產公司，掛鉤負責鋼鐵項目工作等。

「95後」范富榮從北京大學博士畢業，之後被福建省引進，已於近日履新任漳平市副市長。

漳平位於福建中南、閩西東部，九龍江（北溪)上遊，地處閩西東大門，泉州、漳州、龍巖、三明四地市結合部。1990年8月，漳平經國務院批準撤縣設市，成為福建省第九個縣級市。1996年11月成為省直轄市，由龍岩市代管至今。

龍岩市也是范富榮的家鄉。公開資料顯示，范富榮為北京大學電子學院2022屆博士畢業生，畢業後成為2022年福建省黨政類引進生。回到家鄉後，范富榮擔任過福建廣電網絡集團龍巖分公司副總經理、集團規劃技術部副總監等職。

除范富榮外，2012年以來，福建省探索從清華、北大、人大等名校引進優秀博士、碩士畢業生，直接掛職副縣（區）長、副鎮長等重要崗位幹部，並配套多項措施重點培養，旨在戰略性培養儲備年輕幹部。已有不少引進生幹部再獲提拔。

比如，2012年引進生、「準85後」幹部黨帥於2023年10月升任寧德市副市長；2012年引進生、「80後」幹部沈曉文於2024年7月提拔交流擔任廈門市翔安區區長；2015年引進生、「85後」幹部劉暉於2023年8月獲任漳州市文化和旅遊局局長；2019年引進生、「90後」幹部蔣啟財於2024年9月履新漳州市政府副秘書長。