被指家風不正　江西省政協原黨組書記、主席唐一軍涉受賄遭逮捕

據最高人民檢察院周五（18日）消息，江西省政協原黨組書記、主席唐一軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐一軍作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。報道指，包括唐一軍在內，今年已有8名正部級幹部被查。



公開資料顯示，唐一軍1961年3月生，中央黨校研究生，中共黨員，十九屆中央候補委員。他在浙江工作長達40年，曾任舟山市委秘書長，舟山市委常委、秘書長，浙江省紀委秘書長，浙江省紀委常委、秘書長等職。2011年1月，唐一軍出任寧波市政協主席、黨組書記。2016年4月，唐一軍出任寧波市委副書記、代市長等職務，8月又出任浙江省委常委、寧波市委書記。

2017年，唐一軍跨省前往遼寧任遼寧省省長。2020年4月底，唐一軍調任司法部部長。2018年3月，國家機構改革，司法部和國務院法制辦公室的職責整合，重新組建司法部。唐一軍是機構改革後新司法部第二任部長。2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席，直至今年4月2日被查。

10月7日，唐一軍被「雙開」。當局通報，經查，唐一軍喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用；組織意識淡漠，瞞報個人有關事項，在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規幹預、插手市場經濟活動和司法活動；家風不正，對配偶失管失教；毫無紀法觀念，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物。

而在唐一軍之前，也有一任司法部部長被查。2021年10月2日，中紀委網站發布消息，全國政協社會和法制委員會副主任傅政華被查。傅政華曾於2018年3月至2020年4月任司法部部長。2022年9月22日，非法收受財物1.17億餘元人民幣的傅政華，一審被判死緩。