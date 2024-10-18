湖南湘陰再有衛星殘骸墜落如地震　村民：轟天巨響，房子都在晃

10月15日，湖南湘陰縣晚間突然驚傳一聲巨響，不少村民發影片稱，「當時聲音非常大，像巨雷聲，也像發生地震」，據內媒報道，是有衛星的整流罩殘骸墜落地面，並未造成人員傷亡。



湖南湘陰再有衛星殘骸墜落，村民稱發出巨大聲響有如地震。（影片截圖）

湖南湘陰再有衛星殘骸墜落，村民稱發出巨大聲響有如地震。（影片截圖）

對此，10月16日湘濱鎮人民政府工作人員回應媒體表示，的確有一個「衛星整流罩」在10月15日晚上7點左右落在當地的一塊田地上，當地有關部門仍在密切跟進此事。

當地村民表示，當天傍晚，衛星整流罩殘骸落地前，其所在的村委會便已在微信群發佈通知稱，「所有人，請注意，今天晚上六點至七點可能有衛星殘骸降落，請大家注意安全，如發現殘骸者請上報鎮人民政府。」

內媒報道稱，就在這個衛星整流罩殘骸被發現約一小時前，被稱為大陸版「星鏈」的低軌衛星互聯網項目「千帆星座」，第2批衛星才剛成功發射升空。長征六號改運載火箭採用「一箭18星」方式，將衛星送入預定軌道。

專家：航太飛行器殘骸砸中人的概率是幾十萬億分之一

據了解，這並不是湖南湘陰縣境內第一次出現衛星整流罩殘骸。在今年8月，有市民發視頻稱，衛星整流罩殘骸墜落在湖南湘陰縣一處稻田裡。

當地有關部門在回應媒體時表示，非偶發事件，已提前組織人員疏散，當地將成為衛星發射殘骸的常態落區。

2021年《新華社》報道，湖南綏甯縣人武部自1996年承擔長征三號乙運載火箭殘骸回收任務以來，共出動民兵9000餘人次，回收殘骸130餘噸。

對於衛星殘骸是否會砸中人、或危及農戶人身及財產安全等話題備受關注。中國運載火箭技術研究院總體設計部青年設計師錢航在接受採訪時表示，航太飛行器零部件殘骸砸中某個特定人員的概率是幾十萬億分之一，遠遠低於交通事故發生的概率。