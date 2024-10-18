武漢公車廣播語「下車請走好」 惹議　80歲老婦：想到一路走好

10月16日，有武漢市民指出，當前武漢公車的到站提示語「下車請走好」中的「走好」一詞在此語境下為誤用，希望武漢市公車集團能夠進行校核與修正。內媒記者訪問教授後稱，「走好」 一詞含義因語境而異，既可以用於日常送別，也可表達對逝者哀悼之意。



10月17日，記者隨機採訪了幾位不同年齡段的武漢市民。其中老人覺得不吉利，一名婦人受訪稱，自己已經80多歲，聽到這個會特別覺得不吉利。

有一名受訪的中年男子則認為，這取決於個人理解和感受，另一名受訪的年輕女生則認為有歧義，她表示，一般送別朋友也不說「一路走好」，而是說「一路順風」。

一位漢語言相關專業的市民分析，若理解為行走是合適的，若按 「一路走好」 理解，在下車的語境中則不合適。很多網友也認為 「怪怪的」，建議改成 「慢走」 等。

10月16日，有武漢市民指出，當前武漢公車的到站提示語「下車請走好」中的「走好」一詞在此語境下為誤用，希望武漢市公車集團能夠進行校核與修正。（小紅書）

武漢市公車集團工作人員稱，目前使用的到站提示語已沿用多年，接到市民反映後也正在進行研究，並計畫替換一個更為明確、不帶歧義的提示語。

華中師範大學文學院譚邦和教授表示，「走好」本來蘊含著溫馨祝福之意，而且「下車請走好」在公共交通工具上的使用比較普遍。然而，「走好」往往與「一路」緊密相連，形成了「一路走好」的固定搭配，這種組合更多地被賦予哀悼逝者的莊重含義，武漢市民對此敏感可以理解。

同時，譚邦和教授也提出了兩種調整方式：「一個是『開門請當心，下車請慢行』，還有一種是『下車請當心，歡迎您再來』。」

不過也有不少市民認為這個廣播的提示語沒有問題，加上這個提示語已經使用了幾十年了，「這是個禮貌用語，內心正直陽光的人根本不會覺得有問題」、「聽了這麼多年了，覺得挺溫馨的，現在的人是有多敏感，魔怔了」、「應該說下車請活好是吧？」、「從小到大聽得都是下車請走好，沒覺得有什麼不妥。」