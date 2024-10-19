19歲雙胞胎和母親一起打腋下除臭針　竟因肉毒素中毒進了ICU

8月14日，廣西百色市凌雲縣19歲雙胞胎大學生小輝、小宇在當地一家醫美公司注射腋下除臭針後，被診斷為A型肉毒素中毒進了ICU。據了解，兩人是和母親一起去醫美診所，三人共付款6000元，不過院方不只沒告訴他們注射什麼藥物，也沒有提供任何書面材料以及讓他們簽名。



8月14日，焱美醫美一名穿白大褂的女子為小輝消毒注射部位。（受訪者供圖）

雙胞胎兄弟小輝注射腋下除臭劑卻住進ICU。（南國早報）

雙胞胎父親郁先生介紹，8月12日，他的妻子譚女士到位於百色市的廣西焱美醫療美容有限公司（以下簡稱焱美醫美）諮詢得知打針可治腋臭，遂決定母子3人都注射腋下除臭針，並按照焱美醫美的院長、大股東農女士的要求，將3人共6000元（人民幣）醫療美容費用微信轉賬給了對方。

8月14日，譚女士陪同兩個兒子到焱美醫美注射腋下除臭針，為他們注射的是一名穿白大褂的女子。其間，該女子沒有告知他們將注射什麼藥物，8月16日，小輝、小宇先後出現吞嚥困難、肢體乏力等情況，到凌雲縣人民醫院、廣西壯族自治區工人醫院等多家醫院治療。

一開始，醫院查不出病因。直到8月20日，家屬和農女士在微信溝通時，才得知小輝、小宇被注射了肉毒素。最終，雙胞胎被確診為肉毒素中毒。

此後，雙胞胎因病情嚴重，被送進ICU搶救20多天後，才轉入普通病房，共花費醫療費24.5萬元。出院記錄顯示，他們被診斷為急性A型肉毒素中度中毒、呼吸衰竭、肺炎、肝功能損害等。

患者及醫生簽名都是事後經理代簽

8月27日，雙胞胎的父母向百色市右江區衛生健康局投訴。該局介入調查後，焱美醫美提供了小輝、小宇的病歷資料，其中有一份《A型肉毒毒素注射知情同意書》，患者一欄有小輝、小宇的簽名，醫生一欄的簽名是男醫生王某。

焱美醫美的經理（市場部總監）覃某、醫生王某等人坦承，患者、醫生的簽名是後來經理代簽的，處方也是9月26日補寫的。

該份知情同意書的患者、醫生簽名，均為經理事後代簽。

2008年，A型肉毒毒素及其製劑被原國家食品藥品監督管理局、原衛生部列入毒性藥品管理，對處方劑量有嚴格限制。

此外，焱美醫美提供的《A型肉毒毒素注射知情同意書》中註明，「注射前後須保留影像資料，相片作為醫院的病歷檔案保存」，郁先生說，焱美醫美提供的病歷檔案中，沒有注射前後的影像資料，因此無法確認是誰給小輝、小宇注射的，以及注射了多少劑量。

更奇怪的是，為兄弟兩人注射的明明是一名女子，知情同意書上卻是另一名男醫生的簽名。

涉事醫美診所拒絕採訪

《南國早報》報道，10月8日，焱美醫美門店工作人員以無法確認見習記者的身份為由拒絕接受採訪，還要求刪掉採訪錄音。

10月15日，記者致電焱美醫美法定代表人李某，雙方約定於17日上午進行採訪。16日傍晚，李某以臨時要出差為由取消採訪，並稱「對於這個事我們沒什麼可說的」。記者詢問何時再約，對方掛斷了電話，之後再撥打便是無人接聽。

目前，焱美醫美為小輝、小宇支付了3萬元醫療費。針對小輝、小宇父母的投訴，百色市右江區衛生健康局正在調查處理中。