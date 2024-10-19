雙胞胎姊妹失散30年後相認一起創業　3年後因金錢及性格互相拉黑

2021年，內地一對雙胞胎姊妹在網絡牽線下，於失散30年後終於相認，二人之後更一拍即合，做起了直播帶貨，希望抓住這波流量。然而令人唏噓的是，經過多次摩擦，二人矛盾不斷累積，最後互相拉黑、形同陌路，結束了僅僅維持了三年的姐妹情誼。近日，當事人、妹妹程珂珂接受媒體訪問時透露，自己與姐姐張麗已有半年之久未曾聯繫，對於與姐姐共度的往昔，她「選擇性遺忘」，仿佛那段經歷從未在她的生命中留下痕跡。有網民則慨嘆，「沒有共同生活，只有血緣關系，這種親情比不上友情」。



據《極目新聞》報道，2021年，河南一女子在短片平台上發現一模一樣的「自己」，於是跟對方私信聊天後，發現兩人不但長得像，還有很多共同點，例如同年同月生，血型、愛好一樣；愛吃的東西、喜歡的衣服顏色、穿衣風格也相似。最終，經過DNA鑒定，張麗和妹妹程珂珂是同卵雙胞胎，也就是親姐妹，「結果出來的時候，直接懵了，眼淚控制不住地流了下來」。

據悉，二人出生後就被分開抱養，長大後偶然之下團聚，從小羨慕別人兄弟姐妹多的程珂珂之後幾乎天天和姐姐黏在一起，「有太多東西想和她分享」。張麗則帶妹妹去北京吃驢打滾、烤鴨，還去了上海玩，記憶最深的就是在外灘、東方明珠，「那時候特別開心、特別幸福」。

二人相認後幾乎形影不離。（正觀新聞）

久違的親情讓她們在接下來的時間內幾乎形影不離，甚至一起創業。據悉，二人故事瞬間在網絡走紅，獲得了巨大流量，姐妹倆也想抓住這波流量，於是決定去廣州做直播，從選品等基礎開始學習，然後看別人直播、去模仿，一切都是從零開始。起初，姐妹倆算是共同扶持，相互進步，每天直播12個小時後還要再拍片，雖辛苦但又充滿希望。為了創業，張麗更開始學說普通話，二人事業在網友幫助下慢慢的步入正軌。

可好景不常，由於疫情關係，她們無奈要撤回河南老家。回到家鄉後，她們沒有放棄，先後到鄭州、平頂山等地直播帶貨，但都以失敗告終。最後一次直播帶貨是在南陽，但依然毫無水花，張麗也徹底打消了直播帶貨的念頭。

二人故事瞬間在網絡走紅，獲得了巨大流量，姐妹倆也想抓住這波流量，於是決定去廣州做直播，但最後失敗告終。（正觀新聞）

更甚的是，在直播帶貨的幾年裏，姐妹二人的矛盾與摩擦如影隨形，或為後來的決裂埋下了伏筆。據妹妹程珂珂講述，在鄭州直播帶貨期間，姐姐總是動不動就回家，有時一走就是兩三天，走的時候也不打招呼，每次都找不到人，「這不是我喜歡的工作態度」。某晚，張麗更是趁她回家時，偷偷把兩人合租房的東西全部拉走了，兩人因此大吵一架。她還表示，每次去外地直播帶貨，都是自己墊付房租、吃飯等日常開銷，姐姐嘴上說著會AA，但最後都不了了之。

而在張麗眼中，自己和妹妹的性格差別很大，她本人屬於偏直接、有話直說型，而妹妹則常常把事憋在心中，喜歡冷暴力。

她認為，妹妹需為多次直播帶貨失敗負很大責任，例如在廣州時，她和那邊的老闆鬧矛盾，直接一聲不吭坐飛機就走了。最後一次在南陽，也是因為她和老闆鬧翻，導致賠了2萬多元（人民幣．下同），而一起創業的幾年，來來回回共賠了五六十萬，「所以從南陽回來後，我直接告訴她，以後不會再跟著她幹直播帶貨」。

此情不再。（正觀新聞）

後來，張麗決定在老家登封開一家實體店，程珂珂決定從趕到登封支持。可是，在一次關於餐吧管理權和投資金額的激烈爭執中，兩姐妹的關係徹底破裂。程珂珂表示，開店時，她們分別找了投資方，每人拿出7萬，「由於她是登封本地人，所以在合同與營業執照上就寫她名字，後來她又要把店里收款碼設成她的，我直接拒絕」。但張麗並不認可這一說法，「我肯定不同意使用她個人二維碼。說白了，她就是一打工的，且一開始就約定好我出錢，她管理。你問她（程珂珂）投了多少錢？如果有投資那就把證據拿出來，如果有投錢，我立馬把錢退給她，誰拿的錢誰心裏清楚」。

2023年農歷臘月二十八這天，駱駝的最後一顆稻草被壓死。程珂珂表示，當時她讓廚師加工了一些年貨，詎料遭到姐姐一通痛罵，還把她手機摔了，讓她難以接受。結束營業後，她便自己開車回了老家，從此再也沒回去過，這也是姐妹二人最後一次見面。她又指：「一共不到兩萬塊錢，扣除我的工資和房租後，剩下的錢退給了投資方，希望她不要再去網上說我偷她的錢，因為這都是我應得的。」

妹妹歸還姐姐兩萬元。（正觀新聞）

事後，程珂珂還拉黑了姐姐的聯繫方式，包括微信，並將自己的自媒體帳號也轉賣給了三方機構，「因為這個帳號對我來說已經沒有意義了，曾經的意義就是我找到了她，現在沒有了」。截至目前，二人已超半年多沒有過聯系。

自妹妹離開後，店內的盤賬、進貨、收款等均由張麗一人打理，那段與妹妹共同奮鬥的日子，仿佛已隨風而去。

張麗發布的短片截圖。（正觀新聞）

張麗表示，自己最後悔一件事，就是讓妹妹陪她到登封，「不想再去找她了，在這段關係裏也認識到金錢比親情更重要。如果再給我一次機會，我會選擇不認識她，寧願不知道她的存在。認識她，開心快樂是真的，但最後的失望、傷心也是真的」。她表示，表示希望兩人的關係還是保持「最熟悉的陌生人」的狀態。

程珂珂則表示，自己依然會時不時看看姐姐的帳號，默默關注對方的動態，「嘴上說著放下了，但是否真的放下，只有自己清楚」。但她也告訴自己，一定要接受現在的結果，向前看，「希望我們的故事到此就畫上句號」。