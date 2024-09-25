湖南6死車禍｜菜攤母親與7歲雙胞胎遇難　鄰居幫賣菜有人多付錢

9月23日，湖南株洲蘆淞大橋發生一宗多車相撞交通事故，事故已經造成6人死亡7人受傷。內媒《極目新聞》報道，遇難者包括母親和一對7歲的雙胞胎，她帶孩子在蘆淞大橋附近的菜場做生意。事故發生後，周邊鄰居自發幫忙賣菜，不少愛心人士多付了菜錢。



鄰居自發幫這家人賣菜。（影片截圖）

鄰居自發幫這家人賣菜。（影片截圖）

上學路上出事 一家人都亂了套

據遇難者家屬講述，他的親屬是一對7歲雙胞胎男孩和他們的母親，平時一家在蘆淞大橋附近的菜市場做生意，女死者的丈夫開了一家牛肉店，事故發生後，「一家人都亂了套，我妹夫都哭麻木了」。

肇事車cam直擊，司機絕望大喊｢完了完了｣。（影片截圖）

肇事車cam直擊，司機絕望大喊｢完了完了｣。（影片截圖）

菜市場一位攤主表示，23日早上是媽媽騎電動車送兩個孩子上學，沒多久傳來出事的消息，丈夫哭着鎖了店就走了，再也沒回來。遇難女子今年剛滿30歲，說話溫柔好相處。她的丈夫在菜市場開牛肉店，起早貪黑，常常在凌晨4點以前就開攤。

湖南株洲蘆淞大橋發生一宗多車相撞交通事故，事故已經造成6人死亡7人受傷。（央視）

鄰居幫賣菜：愛心人士太多了

9月24日，遇難者的菜攤上的告示寫著「因昨天株洲發生重大交通事故，一家三口遇難，本攤位所有蔬菜全部處理賣，請各位老闆需要者愛心付出，自願付款！！！」。

攤位旁有兩名年輕女子和一名男子在幫忙叫賣，他們是遇難女子的鄰居，其表示，家屬稱若有空可以幫忙賣點菜。鄰居幾人也沒賣過菜，本職是公司職工，聽說事件後決定盡點微薄的力量，於是今天（24日）早上6點就臨時過來幫忙擺攤賣菜。

鄰居自發幫這家人賣菜。（影片截圖）

鄰居自發幫這家人賣菜。（影片截圖）

前來買菜的人絡繹不絕，鄰居稱希望能幫一點是一點：「賣出去一些，挽回一分錢是一分錢，我們不計較價格」。據其介紹，現場有人僅僅買了點生薑，就偷偷掃碼付了一百元（人民幣），「愛心人士太多了，我們都顧不過來」。