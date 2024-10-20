有片｜四川車禍釀3死　電單車女乘客甩飛百米外　疑懷孕一屍兩命

據央視報道，10月18日下午，四川省樂山市發生一起奪命車禍，造成3人死亡。事故原因還在調查當中。



現場CCTV及車Cam等網絡影片顯示，事故發生在10月18日下午4時左右，一輛白色比亞迪私家車在快速公路上壓黃線左轉，與對向高速行駛的一輛電單車相撞。

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目擊者拍攝影片可見，白色比亞迪車頭損毀嚴重，電動車倒在靠近比亞迪車的地方，地面散落各種零件，場面狼藉。

對向電單車的女乘客躺在事故現場百米外的車道中間，另有一名男子衣衫不整四肢張開趴在事故車輛附近。隨後有交警前往車禍現場，為倒地人員蓋上藍布，疑似當場死亡。

有目擊司機表示，電單車以近乎150碼的速度從他駕駛的車輛旁邊「飛過」，「最多5秒鐘，我就看不到他（電單車）的尾燈了，最多一分鐘，前面就撞了。」該目擊司機稱，電單車司機、乘客，以及私家車司機死亡，「這個女的（電單車女乘客），起碼甩飛了100米，當時下車去看了一下，頭盔裡全是血。」

10月20日，央視報道稱，10月18日下午，四川省樂山市發生一起交通事故，造成3人死亡。事故原因還在調查當中。