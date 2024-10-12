四川康定一車輛墮河6人失聯　其中一對情侶「準備領結婚證」

據內媒《極目新聞》11日報道，四川甘孜州民眾王小姐公開求助稱，包括其親屬在內的6人於7日乘車途經甘孜州康定市時墮河，車上6人失聯，希望能早日找到失聯人員。據悉，康定市沙德派出所稱目前當地正全力進行搜救。



據報道，車上墮河失聯的6人包括一對情侶和一名9歲兒童，其中情侶已見過父母，正準備近期登記結婚，沒想到在返回男方家途中發生意外。

7日車輛落水的事發地。（極目新聞微博圖片）

【延伸閱讀】私人車位被佔用 福建男用堆高機把車丟進河裏惹圍觀：我賠得起！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 2

據王小姐介紹，事發當天（7日）有兩輛車，墮河的車是早上6點多離開的，當時天還沒亮，光線十分昏暗，而事發時的橋樑很高，「直接就沖下去了」。另一輛車是早上8點多離開的，後者抵達男方家時發現門是鎖着的，怎麼也找不到人，最後一查才知道掉河裏去了。

【延伸閱讀】塞爾維亞「死亡之橋」倒塌 50人不聽勸齊齊出事 2女纏繩慘死（點圖放大瀏覽）：

+ 8

據悉，事發路段的河流有七、八米深，河面很寬，且上游在下雨導致近期河流漲水，搜尋有難度。沙德派出所工作人員稱，目前有上百名人員參與搜救工作，但還沒找到人員和車輛，仍在全力搜救中。

【延伸閱讀】杭州河流「一夜染紅」極詭異 民眾驚慌報警 政府：污染指數正常（點圖放大瀏覽）：

+ 6

延伸閱讀：

影/只有我有錢！8歲陸童購千萬「邁巴赫」送外公 超狂身分曝光

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】