四川翁無牌駕三輪車與私家車相撞　逃離時車輛翻側被拋出車外身亡

四川綿陽安州區72歲老翁朱某，今年7月無證駕駛無牌載貨三輪車時與一輛私家車相撞，逃離現場兩分鐘後，因轉彎時車速過快被拋出車外，當場身亡。



《紅星新聞》報道，安州公安交警大隊相關負責人介紹，7月25日下午5時許，朱某駕駛一輛無號牌的載貨三輪車掉頭時，與一輛正在直行的私家車發生相撞。閉路電視顯示，當時朱某摔倒在地，但在起身後，直接駕車逃離現場，私家車司機只能大喊「莫跑，停下！」。

朱某駕駛載貨三輪車掉頭時與私家車相撞。（紅星新聞）

交警表示，私家車司機在事故發生後報警，但交警正在調查時，又接報有一輛載貨三輪車翻側，司機受傷。交警趕赴現場，發現是剛與私家車相撞的載貨三輪車，司機朱某被拋出車外，當場身亡。

經交警調查，朱某之前因酒後駕駛被吊銷駕駛證，事發當日屬於無牌駕駛，而其駕駛的載貨三輪車又無號牌，因此與私家車相撞後，朱某擔心無法賠償損失又要面臨交警處罰，於是逃離現場。

朱某在逃離過程中闖紅燈轉彎，但因車速過快，車輛翻側。（紅星新聞）

閉路電視顯示，朱某在逃離過程中闖紅燈轉彎，因車速過快導致載貨三輪車翻側，兩次事故僅相隔了2分鐘。