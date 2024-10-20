醫生揭向佐「一動作」或引感染危及生命　遭網民嗆：小心吃飯噎死

由向佐主演的電影《門前寶地》，目前在內地上映，惟口碑不盡人意，其中向佐的「摸鼻梁」動作引發網民爭相模仿群嘲。內地官媒《央廣網》更訪問專家稱，該動作可能觸及面部「危險三角區」引發感染危及生命。有網民評論反嗆專家的「無謂」建議稱，「小心吃飯會噎死人」。



廣州醫科大學附屬第二醫院醫生表示，電影中，向佐的右臂橫抱在胸前，左手大拇指摸下巴，食指摸鼻梁。然而，做這個動作時，手指會接觸到面部的「危險三角區」。

醫生稱，面部危險三角區，通常指的是兩側口角至鼻根連線所形成的三角形區域。這個區域的血管豐富，靜脈缺乏靜脈瓣，局部被壓迫後血液可發生逆向流動，並且靜脈至顱內海綿竇相通。如果在這個區域發生感染，細菌可能會通過血管進入顱內，引發嚴重的顱內感染，如海綿竇血栓性靜脈炎等，可危及生命。

由於向佐在電影中，有幾段表現令人「印象深刻」，例如他舉著手指緊貼鼻樑，表情深沉的樣子。（截圖）

向佐那標誌性的「摸鼻樑」動作更是在網上引發了一股模仿熱潮。（截圖）

醫生表示，模仿向佐的摸鼻梁動作時，手指很容易觸碰這個危險區域，若該部位有皮膚傷口感染，手指上帶有細菌，就大大增加了感染的風險。

此外，做這個動作時，「臟手」可能會與眼睛產生觸碰。眼睛是非常敏感和脆弱的器官，手指上的細菌與眼部產生接觸後，可能會導致眼部感染，引發結膜炎、角膜炎等疾病。這些眼部疾病不僅會給我們帶來不適，如眼睛紅腫、疼痛、瘙癢、流淚等，嚴重的情況下還可能影響視力。

最後，醫生還提醒：「盡管向佐的摸鼻梁動作看起來很帥，但為了我們的健康，大家還是不要盲目模仿。」

醫生建議引發網民反嗆：



身為磚家，我要提醒專家，天天吃飯喝水可能導致噎死嗆死，建議專家盡量不吃不喝，多節食多絕食



雖然「吃飯」能吃飽，但卻隱藏這潛在風險！ 小心吃飯會噎死人



要是沒什麼話咱就別硬說了



人生在世，有哪樣沒有危害？你這些專家在路上，不擔心車禍呀。那就只能不出門。不出門有地震呀。一天天的



熱度能蹭這個樣啊

