向佐演技惹批評「一動作」無數網民模仿　呢個星二代都自拍扮佢

近日，向佐與妻子郭碧婷共同主演的電影《門前寶地》正式上映！然而，電影一播出之後，網路上掀起了一股熱潮，大家爭相模仿向佐在劇中「摸鼻樑」的動作，甚至連吳鎮宇的兒子Feynman也積極參與其中，加入了這場模仿風潮。不得不說，這一波玩梗的熱潮不僅讓網民們的「腦洞大開」，更引發了廣泛的討論和分享，更是引起了向佐本人親自轉發回應 。



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#「摸鼻樑動作」紅出圈！

由於向佐在電影中，有幾段表現令人「印象深刻」，例如他舉著手指緊貼鼻樑，表情深沉的樣子，尤其是在樓梯間自搧耳光的那一幕，都被網民們截圖放大、廣泛討論。向佐那標誌性的「摸鼻樑」動作更是在網上引發了一股模仿熱潮，抖音和小紅書上隨處可見許多網民爭相模仿這一個動作。



此外，還有「腦洞大開」的網民將孫燕姿《遇見》中的一句歌詞：「向左、向右、向前看，愛要拐幾個彎才來」作為背景音，並且配合向佐左手摸鼻、右手摸鼻、凝視前方以及搧耳光的搞笑畫面，剪輯成了一段搞笑的影片，讓大家在歡聲笑語中重新體驗了電影的精彩瞬間。

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對此，向佐在微博上轉發了相關內容，並針對自己近期被模仿的現象做出了回應，他表示：「真的很榮幸，不知道誰用了孫燕姿老師的這首遇見！本來就很喜歡這首歌、也感謝大家的喜愛或模仿！」回應非常的大氣和從容。



值得一提的是，這部電影的故事背景設定在1920年的天津，講述了一位武館館長的過世，但在生前為了讓兒子脫離武行，決定讓大弟子接班。然而，大弟子的種種做法違反了武行的規矩，引發了嚴重的騷亂。

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儘管電影上映後，網路上對其口碑的評價普通，但向佐在片中經典的「摸鼻樑」動作意外地引發了熱議，也讓大家更留意到這部作品，迅速成為社交媒體上的熱門話題，還有很多的相關表情包也在網上遭到瘋傳。

《門前寶地》僅得豆瓣5.4分的評價。（截圖）

#Feynman加入玩梗！

而一向被網民封為「搞笑王」的Feynman，過去憑藉其幽默風趣的談吐風格，微博帳號積累了超過108萬粉絲。雖然他在去年通過社交媒體宣佈暫時退出微博，讓許多網民感到失去了他帶來的幽默和樂趣，但他偶爾還是會轉發一些貼文，與粉絲們進行互動。在最近的一條帖文中，Feynman不僅曬出了自己模仿向佐經典「摸鼻樑」的動作，還配文寫下：

「看電影不要向左，向右，要向前看。」



網民紛紛被他的幽默逗樂。

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#揭露「摸鼻樑」的含義

對此，不少網民也在Feynman的評論區中留下幽默的留言，他也耐心的一一回復這些留言，甚至附上了一張向佐在直播間跳操的截圖，配文寫下：「獵豹式。」真是讓人笑到不行 XD 而針對Feynman的搞笑模仿，向佐本人也親自轉發了這條帖子，並回應：

「兄弟、連你都不放過我、我還欠你一個蛋糕啊！哈哈！想念你爸爸、不知道你怎麼想。」



從這些回應來看，向佐似乎已經對自己頻繁被模仿的事情感到「麻木」了，但他顯然樂在其中。在張大大的直播間，向佐甚至主動玩起了自己的梗，親自示範了「摸鼻樑」這一經典動作，笑稱雖然冒犯他的人很多，但他也感到非常開心。此外，向佐也特別解釋了這些動作背後的意義，透露這是經過設計的，意在表現出角色處於深思狀態。

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