29歲快遞公司主管宿舍腦幹出血亡　公司：是否屬工傷需鑒定

黑龍江哈爾濱一名29歲江姓快遞公司主管日前在宿舍腦幹出血，搶救3天不幸離世。其親屬透露，江某生前上半個月白班，半個月夜班，從早上7點到晚上7點，「當晚他是7點起來上夜班，起床在衛生間突然昏迷的，宿舍就在工作的園區裏」。他們認為，公司應該為江某的死承擔責任。對此，快遞公司回應，突發疾病是否屬於工傷，可能需做工傷鑒定。



親屬介紹，江某還沒結婚，生前在申通快遞黑龍江哈爾濱轉運中心擔任主管。10月17日晚，他從公司宿舍起床上夜班，突發腦幹出血，送醫院ICU搶救。送院時，他已無法自主呼吸，需依賴呼吸機，「他有痰了，護士就給吸」。可20日晚，他宣告不治。

江某送院時已無法自主呼吸。（極目新聞）

親屬介紹，此前沒發現江某有基礎疾病，他生前是直接到申通應聘的，也在入職前接受了體檢，「如果有明顯的疾病也不可能錄用」。在ICU時，每天花費高達2萬元人民幣，第一天只交了1.5萬元，「他們把事情推到上海總部，總部來的人又說他入職申通公司兩年，不是正式員工，只是第三方勞務公司人員，也沒有五險一金」。他們批評，幾天過去了，人命關天，轉運中心沒有一個領導來探視，只派上海總部的人。

親屬又質疑，江某當晚是在公司內的宿舍起床去上夜班，在宿舍衛生間突發的腦幹出血，但公司那邊說人沒在工作崗位，沒在工作期間，所以跟他們沒關係。他無奈地表示，江某入職有簽約，但簽完公司就直接收走了，沒有給員工，「第三方勞務公司解決辦法是把人拖過48小時再談。我有錄音，負責跟我們談事的人說，『人徹底不呼吸了再談結論』」。他們希望能盡快幫助解決善後事宜，「他兩年沒回家了，想給他拉回家，讓家裏長輩再看看他」。

江某生前在申通快遞黑龍江哈爾濱轉運中心擔任主管。（極目新聞）

10月21日下午，申通快遞工作人員表示，江某不是公司員工，是第三方天津一家勞務派遣公司的員工，現在是第三方公司在跟家屬對接；從勞務關係而言，江某跟他們沒有直接關系，「我們也是督促第三方勞務公司去把這個事情給處理好」。

該工作人員又表示，員工本身是在宿舍突發疾病，是在園區內的宿舍，至於他有沒有基礎性疾病，也要看一看，「因為我了解，他本人是比較胖的，這種突發疾病，客觀來講屬不屬於工傷，可能需要做工傷鑒定，然後再去做後續的處理」。至於江某是否辦理「五險一金」或意外險，他表示需要向第三方勞務公司核實。而上述天津勞務公司的工作人員則表示不方便透露，可以跟家屬了解。