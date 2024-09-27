13歲學校啦啦隊少女猝死　烈日下訓練數小時　倒下後由她繼續暴曬

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。



朱歡的家屬質疑，擁有9年舞齡的朱歡從未出現過異常，懷疑是因為學校高強度訓練及現場救援不當所導致，目前正與校方協商賠償事宜，但校方僅願承擔20%責任，令雙方陷入僵局。

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。（微博圖片）

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。（微博圖片）

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。（微博圖片）

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。（微博圖片）

雲南一名13歲少女朱歡（化名）在8月31日於雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演排練時，突然在操場上倒下，送醫後被宣告不治。（微博圖片）

綜合陸媒《新浪新聞》、《大河報》等報導，就讀昆鋼實驗學校的朱歡，從8月26日起每天都去學校排練啦啦操，為開學典禮做準備。

儘管正值暑假，朱歡仍然勤奮練習，但曾向家人抱怨訓練有些疲累。事發當天下午，朱歡與母親通完電話後，在6時14分時被發現突然休克，校方隨即通知家屬並叫救護車求援，但直到6時25分救護人員抵達時，朱歡已昏迷許久。

《澎湃新聞》指出，朱歡的家屬事後向同學打聽、查看監視器畫面，才得知當天下午2時至5時半的訓練時間較往常延長，且安排多次室外訓練。由於當天紫外線強、練舞教室悶熱，家屬推測朱歡可能因高強度訓練加上悶熱環境，導致突發狀況。

此外，朱歡的哥哥也對校方救援方式存疑。同學們透露，朱歡倒下時呈現俯臥姿勢，老師將她翻身平躺在滾燙的操場上施救，其間雖然朱歡曾短暫清醒，但校方未將她移至陰涼處，也未餵水或遮陽，就這樣等待救護車長達20分鐘之久。

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最終，朱歡被送往醫院搶救30分鐘後仍宣告不治。主治醫師表示，朱歡到院前已無呼吸心跳，懷疑與當天訓練強度有關，但須透過屍檢才能確認。

對此，校方表示願意承擔20%責任，給付人道賠償3萬元及保險理賠25萬元人民幣，令朱家人難以接受，協商陷入僵局。

陸媒指出，朱歡的家境並不富裕，父母皆務農，若上法院恐難以負擔龐大開銷。此外，確認死因須進行屍檢，但觀念傳統的朱家也難以接受。目前，朱歡的遺體仍存放在殯儀館內，家屬至今未獲校方道歉。對此，安寧市教育體育局表示仍在積極依法依規處理此事。

朱歡學習舞蹈長達9年之久，每逢週六都會到專業舞蹈教室練習，從未出現任何異常。如今卻在為學校開學表演啦啦隊的訓練中突然離世，令家屬悲痛不已。朱歡的哥哥自責表示，妹妹生前曾抱怨訓練辛苦，自己還安慰了幾句，如今回想起來更是難過。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】