雲南13歲女練啦啦操猝死　家屬質疑訓練強度過大、校方救援失策

今年8月31日，雲南昆明13歲少女朱歡（化名）突然在雲南省安寧市昆鋼實驗學校開學典禮啦啦操表演節目的排練中倒下。家屬質疑，擁有9年舞齡的朱歡此前從未出現過異常，猝死疑因高強度訓練引發，且校方救援不當。對此，校方認為可承擔20%責任，基於人道主義，願意支付3萬元（人民幣．下同）的賠償，以及保險公司賠付的25萬元，不過朱家人難以接受這樣的結果。



朱歡的哥哥透露，妹妹在昆鋼實驗學校上學，學習舞蹈已9年，每周六都去培訓機構室內練舞，之前從未有過異常。事發前，正在放暑假的妹妹本應在家休息，但應開學典禮表演需要，自8月26日起每天都去學校排練啦啦操。不過朱曾向家人說起跳操有點累，當時哥哥還安慰了幾句，這令他事後自責不已。

朱歡的舞蹈等級證書。（華商報大風新聞）

朱歡的榮譽證書和各類獎狀。（華商報大風新聞）

事發當日早上，朱歡看上去仍一切如常，並在下午5時與正在賣菜的母親通電話，當時其語調正常。然而下午6時14分，母親突然接到電話稱朱歡突然休克。她立即從一兩公里外的農貿市場跑向學校，可趕到學校門口時，救護車才剛抵達，等救護人員找到朱歡所在位置時，已是6時25分左右。

朱歡的哥哥表示，朱歡是6時5分暈倒的，但卻過了半小時才開始送往醫院，「120也是周圍的人打的，當時有兩個老師」。事後，通過向同學打聽、查看閉路電視，一家才了解到之前幾天訓練都是2時到5時半，但當天突然延遲了半小時，並安排多次室外訓練。家屬指，當天昆明的氣溫雖然不高，但紫外線很強，較曬，且舞蹈教室內場地不大，通風條件不好，比較悶熱。因此，他們推測朱歡妹妹猝死的原因，可能就是這種高強度的訓練和悶熱因素疊加。

朱歡哥哥發帖講述事件。（華商報大風新聞）

更讓朱歡一家耿耿於懷的是，同學透露朱歡正面朝下暈倒後，老師將其翻轉，平放在滾燙的操場地面上，並對其採取簡單的急救措施。雖然過程中，朱曾短暫醒了一會，但在明知救護車需要20分鐘才能趕到下，老師也沒進行任何遮陽措施，將朱歡移到陰涼的地方，或者向其喂點水等。

最終，朱歡在醫院被搶救半小時後，醫生還是下達了死亡通知書。而且，連醫生也懷疑朱歡猝死是跟訓練強度有關，若要確認則需要屍檢。

醫院紀錄。（華商報大風新聞）

事後，校方稱曾給學生以每人35元的標準集體購買過校方責任險，最高賠付標準是120萬，保險公司協商後認為校方承擔20%責任，保險公司賠付25萬元，加上人道主義賠償，校方一共支付朱家28萬元。對此，朱家認為校方推脫責任，導致保險公司誤判，才判20%的責任。

不過，若要打官司，就需要通過屍檢確定死因，傳統的朱家人很難接受。朱歡的哥哥表示，父母都務農，家裏經濟條件並不寬裕，打官司的話全家都支撐不起。如今，協商陷入僵局，一家也沒得到道歉，朱歡的遺體一直只能存放在殯儀館。

對於事件，安寧市教育體育局安全衛生科工作人員回應稱，該局仍在積極推進此事中。