全球僅約7000隻　雪豹疑因覓食受困青海廠礦犬舍　獲救時身體虛弱

青海海西州大柴旦錫鐵山地區周日（20日）首次發現國家一級保護動物雪豹，其疑因覓食而受困犬舍中，之後長時間未進食，身體較為虛弱。目前，該雪豹已轉入青海野生動物救護繁育中心做進一步的健康狀況監測。



據大柴旦行委公安局消息，民眾報警稱，轄區廠礦企業的犬舍出現一隻疑似雪豹的動物，由於擔心其傷人而請求救援。接警後，大柴旦行委公安局森林警察大隊民警第一時間聯合行委自然資源和林業和草原局人員趕赴現場，經觀察確定該動物為雪豹。

在研判犬舍圍欄的安全性後，執法人員進一步近距離觀察，發現雪豹身體無明顯外傷，因身體疑因長時間未進食而較為虛弱。隨後，眾人合力用鐵籠將雪豹轉運至大柴旦行委公安局臨時場所，並對其進行投喂。同時，大柴旦行委公安局第一時間將相關情況向大柴旦行委、海西州公安局進行匯報，並與青海野生動物救護繁育中心進行對接溝通，聽取指導，對雪豹進行悉心觀察、照顧。

民警和林草局工作人員用鐵籠救下雪豹。（大柴旦行委公安局）

有參與救援的民警透露，事發地點為一鉛鋅礦廠區，離鎮區3公里，海拔大概3000米，此前附近區域未曾發現雪豹。

周一（21日），青海野生動物救護繁育中心工作人員抵達大柴旦，對雪豹身體進行了初步檢查。目前，該雪豹已轉入青海野生動物救護繁育中心做進一步的健康狀況監測。

雪豹為食物鏈頂端的頂級捕食者，素有「雪山之王」之稱，對於維護高山生態系統健康意義非凡。其為國家一級保護野生動物，全球數量僅有約7000隻，其中在中國約有4500隻，主要分布在青藏高原地區。