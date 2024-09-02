有片｜四川街頭驚現金錢豹　悠閒行街引民衆圍觀　當地稱已放歸

內媒《上游新聞》報道，9月1日，多名四川網友上傳影片稱，四川甘孜州白玉縣，一隻金錢豹在街上漫步。2日，白玉縣林草局相關工作人員回應稱，金錢豹已經被警方送歸山林。



四川驚現金錢豹進城「遛彎」。（影片截圖）

當地民衆圍觀。（影片截圖）

多條影片顯示，一隻豹子在街頭漫不經心地行走，其身後尾隨著不少跟拍的市民。豹子一會在馬路上慢走，一會在街邊店舖外趴著曬太陽，顯得十分悠閒。影片中還能看見，金錢豹有警車一路跟隨「護駕」。

影片引發熱議，有網友感嘆「現在生態環境好了，野生動物也進城了」「花豹太漂亮了，還進城閒逛」「金錢豹常見，大街上的金錢豹可不常見」。也有人指金錢豹是肉食動物，「這麼多人圍觀，不怕豹子發威」「但凡他回頭，後面的都能跑出光速」。

四川驚現金錢豹進城「遛彎」。（影片截圖）

四川驚現金錢豹進城「遛彎」。（影片截圖）

可能是迷路，已送歸山林

白玉縣林草局相關工作人員回應稱：「有可能是迷路。因為事發地附近就是野外山林。隨後，金錢豹被相關工作人員送歸山林。」

據白玉縣融媒體中心報道，金錢豹，貓科動物，體態似虎，但只有虎的三分之一大，是中型肉食類動物，它也被稱之為花豹，是國家一級重點保護動物，處於食物鏈頂端的掠食者之一。