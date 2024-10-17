寧夏2人捕瀕危華北豹煮食被罰54萬　網民痛心：真是吃了豹子膽

內媒《紅星新聞》報道，近日，寧夏涇源縣法院審結一起危害珍貴、瀕危野生動物案：李某與頓某捕捉華北豹後食用，李某被判有期徒刑4年，並處罰金3萬元（人民幣，下同），同時由李某單獨或與頓某賠償野生動物資源損失共計548000元。



2008年4月3日，英國smarden野生動物公園，一頭華北豹在籠中。（視覺中國）。（視覺中國）

2023年10月2日，寧夏固原，隆德縣境內的六盤山雲霧繚繞。（視覺中國）

據報道，法院審理查明，2023年5月，李某網購獵夾，在六盤山國家級自然保護區設置陷阱。

10月30日，李某上山檢查陷阱時，發現捕獵到1隻豹子，當時豹子尚未死亡，還在掙扎嘶吼。李某未將豹子及時放生，而是與頓某商議，二人於次日將已死亡的豹子拉運回家。後二被告人在出售豹子時，因未談妥價格交易失敗，遂將豹子屍體進行分解，將豹肉、心、肝、肺等煮熟食用。

2008年4月3日，英國smarden野生動物公園，一頭華北豹在籠中。（視覺中國）

當地時間2024年1月30日，匈牙利德布雷岑動物園，一頭十周大的華北豹在接受例行健康檢查時接受了疫苗接種。（視覺中國）

公開資料顯示，六盤山是華北豹重要的分布區之一，華北豹是中國獨有的金錢豹亞種，被列為國家一級重點保護野生動物，歷史上曾因大量捕殺及生境破碎化等原因，種群數量急劇減少，也是世界瀕危物種。2022年的調查報告顯示，生活在六盤山國家級自然保護區的野生華北豹種群數量超過40隻。

另外，李某設置的其他陷阱還獵捕到2隻豹貓、1隻林麝和1隻狍子。法院介紹，涉案的豹、林麝均屬於國家一級保護動物，豹貓屬於國家二級保護動物，狍子屬於有重要生態、科學及社會價值的陸生野生動物，共計價值548000元。

2024年6月17日，新疆伊犁州，警民聯合救助的野生動物狍子幼崽。（視覺中國）

2024年9月18日，陝西漢中，秦嶺人與自然博物館野生動物標本。林麝（幼體）（拉丁學名：Moschus berezovskii），中國國家一級重點保護野生動物。（視覺中國）

頓某與李某的行為均構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，屬情節嚴重，應當追究其刑事責任。同時，二人的非法捕獵行為對生態系統造成難以恢復的損壞，應當對造成的野生動物資源損失承擔賠償責任。

網民評論：

「華北豹種群數量本就因為棲息地的破壞而岌岌可危，現在又加上不法分子的捕殺，真是讓人痛心！」

「這真是吃了豹子膽啊，華北豹是國家一級保護的瀕危動物，被他們打來吃了，該判！」

「對非法捕獵者必須嚴懲，警示後人，其造成的後果非常嚴重」

「這是啥情況，國寶啊，還緩刑。最少10年起步？」

「法院不重判刑期，卻重判罰金沒任何意義。」

