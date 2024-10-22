9個月大女嬰離世火化後未留骨灰　父母起訴醫院殯儀館獲賠4萬元

重慶一名9個月大的女嬰在醫院治療後不幸離世，父母委託醫院太平間處理遺體，惟遺體經火化後未有保留骨灰。當地法院近日對案件作出判決，涉事醫院需向女嬰父母賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金4萬元人民幣。



重慶一名9個月大的女嬰在醫院治療後不幸離世，父母委託醫院太平間處理遺體，惟遺體經火化後未有保留骨灰。（示意圖片/視覺中國）

2023年1月，胡某、陳某9個月大的女兒，因病在重慶某醫院進行住院治療，但手術後也未能挽留生命，最終不幸離世。其後，胡某向醫院太平間工作人員劉某作出授權委託，委託劉某代為處理其女兒遺體火化及一切後事。

劉某將遺體交到某殯儀館後，獲殯儀館工作人員告知，「未滿3歲的遺體沒有骨灰，需要作出『無灰』承諾。」因此劉某在遺體到館通知單上說明處書寫了「同意火化不看遺體無灰」，並在通知單「家屬或喪事承辦人」簽名。

遺體火化後，胡某、陳某要求殯儀館提供女兒骨灰。殯儀館表示，使用的火化機說明書載明，「0-3歲的嬰幼兒，因未完全發育，骨骼未完全鈣化，且存在骨骼小、密度低、質量輕等情況，經高溫焚燒炭化後，在爐膛負壓狀態下，無骨灰留存。」且提交的遺體到館通知單顯示，同意火化不看遺體無骨灰。

法院判處涉事醫院需向女嬰父母賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金4萬元人民幣。（網上圖片）

醫院方面則表示嬰兒死亡後胡某、陳某就後事處理出具了書面承諾書，由殯儀館進行火化處理，醫院對死者骨灰是否留存並不知情。胡某、陳某遂將醫院和殯儀館告上法庭。

法院審理中得知，採取合適的火化手段，可以做到9個月的小孩在火化後保留少量骨灰。嬰幼兒遺體火化基本無骨灰，但並不代表完全不能留有骨灰。

法院審理後認為，按照通常對中華民族的喪禮的認知來說，死者火化並不意味喪禮的終結，骨灰作為情感寄託的重要載體對死者來說具有重大人格利益，火化後仍然會辦理下葬事宜。現骨灰無法返還，胡某、陳某喪失了祭奠已亡親人的特殊載體，造成了嚴重的精神損害。故判決重慶某醫院向胡某、陳某賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金4萬元人民幣。