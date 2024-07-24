罰則非政府規定？女兒於父親火化後設酒席　竟遭罰5千兼扣押骨灰

浙江溫州發生一起糾紛，樂清市一名陳姓女子因父親病逝，日前在父親遺體火化後，回家和親友在隔壁酒店吃了2桌酒席，並將父親骨灰暫存在殯儀館，沒想到竟遭村裏扣押骨灰，並罰款5000元人民幣，引發爭議。民政局官員回應，5000元是喪事保證金。



爸病逝火化擺2桌酒席吃 女兒遭罰2萬「扣押骨灰」。（微博 / @新浪熱點）

陳姓女子向溫州當地媒體表示，父親於7月11日晚上因病過世，她於7月12日下午3點多將遺體送至火化場，回來在隔壁鄰居的酒店擺了2桌，將骨灰寄存在殯儀館，預定於7月14日早上6點前去領骨灰，沒想到卻收到村裏官員通知，陳父的骨灰盒需被扣押3小時，直到早上9點半才能領取。

陳女感到不解，當下質問官員，對方回答說，因為遺體火化後「不允許在家裏吃晚飯，擺一桌、半桌都不行。」甚至還發給她文明殯葬承諾書中，提及「市民操辦喪事須遵守『四個不超』、『五個禁止』」，倡導喪事活動期間用餐僅限工作人員，不超過5桌，不變相搞流水席，也倡導不置辦出殯酒席。但陳女更不能理解，倡議書寫的明明是禁止5桌，沒有說是2桌。

陳女苦訴，「沒有一個人比我家還簡單的」，在鎮裏領取押金時，就被告知已經「違規」，需罰款5000元。樂清市街道公共服務處指出，規矩是按照上面的要求，「遺體送往殯儀館後，家裏的聚餐不許再擺」，若還沒運到殯儀館，則可以擺席，至於為甚麼延期扣押，也是樂清市官方要求。

陳女稱在鎮裏領取押金時，就被告知已經「違規」，需罰款5000元。（微博 / @風聞社區）

樂清市街道公共服務處指出，規矩是按照上面的要求；至於為甚麼延期扣押，也是樂清市官方要求。（微博 / @新浪熱點）

殯儀館工作人員指出，火化延期、骨灰領取延期都是殯改辦對於各鄉鎮的各種違規現象採取的措施，按照上級單位通知處理，從2019年開始就有這項政策，「沒有法律根據，就是市裏的規定」。消息引發爭議，網友紛紛痛批：

．「天下奇聞」

．「無法可依，唯一目的就是衝著那5000塊錢來的」

．「給了5000就是合法的」



對此，民政局相關人員受訪時表示，5000元不是罰款，是喪事簡辦的保證金，不屬於政策，而是村規民約，屬於村民自治的一部分。

民政局相關人員受訪時表示，5000元不是罰款，是喪事簡辦的保證金，不屬於政策，而是村規民約，屬於村民自治的一部分。（微博 / @風聞社區）

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