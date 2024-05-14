26歲廣西女「去非洲打工」染瘧疾亡　父母只要賠償　任骨灰留異鄉

3年前的夏天，廣西女孩周燕玲從法語專業畢業，轉身湧入「非漂」大軍。



在非洲的時候，無論多麼辛苦和孤獨，她都堅持了下來。她所做的這一切，都只有一個目的——賺錢，然後逃離原生家庭。

沒想到，近日，她因感染瘧疾，在非洲不幸身亡。而家人得知後只要賠償金，卻讓她的骨灰直接留在了非洲。

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據《人物》報導，3年前的夏天，23歲的周燕玲從法語專業畢業後，加入到「非漂」大軍，多次赴非洲打工，希望存到100萬元（人民幣，下同）後到法國留學，改變命運。前不久，周燕玲還告訴朋友，自己再在非洲工作1年，就能存到100萬元。

1998年9月28日，周燕玲出生於廣西玉林的一個小山村。大學時期的節假日，周燕玲幾乎從不回家，永遠獨自「留守」宿舍。她也很少給家裡打電話，電話響起後說不了幾句，就會吵起來。

周燕玲是家中的長女，還有一個妹妹、一個弟弟，妹妹在16、17歲就嫁人。大學時，家裡給的錢完全無法支撐周燕玲生活。為了可以免費吃飯，她在學校食堂兼職打菜。不上課時的周燕玲總不在宿舍，她幾乎不參與室友之間的聚餐。她發一天傳單，跑幾十棟教學樓，賺幾十塊錢，還去教培機構當助教。賺錢才能逃離原來的生活，這幾乎是她的信念。

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周燕玲向朋友提到過，大學階段，父母知道她在外兼職後，經常要求她給弟弟買各種東西。弟弟則在微信上聯繫姊姊，讓她幫忙寫作業。這樣的情況在她工作後變得更加頻繁。好友左茜知道去年的某一天，周燕玲的弟弟向她發消息說想要一部手機，價格900多元，她拒絕，並將對方斥責一頓。

周燕玲的男友朱凱記得，女友告訴自己，家裡前些年蓋了新房，沒有她的房間。妹妹結婚後，她只好獨自住在老房子裡，不和爸媽一起吃飯。

她有一個小鍋，用來解決三餐。好友鄧念念回憶起周燕玲的全部身家，有些心酸，「她連水杯什麼的都算上，也才三個包裹。」

朱凱和周燕玲是前同事，交往不到1年。他的印象裡，女友很少提及自己的家庭。他表示，畢業3年，周燕玲從未回過家。

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周燕玲的非漂生涯開始於2021年的夏末。談起周燕玲第一次去非洲的那天，左茜和鄧念念都想起一件事。周燕玲在山海關搭乘前往馬里的航班時，被1400元的托運費「卡住」。周燕玲急忙向兩人求助，分別借來1000元和400元。

無論在非洲經歷什麼，有多難熬，周燕玲都沒有想過放棄。周燕玲曾告訴朋友，「我在非洲的每一天都是去法國的夢想支撐著的。」

今年春節後在剛果民主共和國找到的新工作，算是周燕玲這幾年最滿意的工作了。職位是法語翻譯，相比之前的幾份工作，這份輕鬆得多，她只需在辦公室辦公。看上去，一切都要好起來了。熬過這1年，周燕玲就能攢夠100萬。

3月24日，朱凱正在出差，女友發來消息說自己發燒到40多度。25日，周燕玲確診惡性傷寒瘧疾，說自己正在打點滴。朋友們並未過多擔心，周燕玲曾經得過兩次瘧疾，症狀均為輕微。26日凌晨，周燕玲說自己打了青蒿素，已經退燒，但身體還會打顫。她安慰朋友們，「醫生說不會死。」

不過，在回覆朱凱訊息時，她將痛苦描述得更為具體，「我在掛點滴」、「吃不下飯」、「胳膊浮腫」、「感覺自己快要死了」。到27日下午，周燕玲在好友群裡簡單回覆自己有過嘔吐，嗓子變得沙啞。之後，朋友們的手機就再也沒有周燕玲的訊息傳來。

31日，好友鄧念念和林然分別接到公司打來的電話，她們兩個是周燕玲設置的緊急聯繫人。公司表示希望她們能夠幫忙聯繫父母，幾個女孩把能想到的辦法都試了一遍，無果。

4月1日，公司表示已經通過派出所聯繫上周燕玲的父母。4月2日，公司告訴林然，周燕玲已於當天去世。隨後，幾個好朋友被告知家屬和公司已經談妥後事和賠償事宜。

周燕玲所在公司提出，希望周燕玲父母能來她生前的地方舉行葬禮，而且公司會安排家屬簽證、機票和酒店。但她父母拒絕去非洲，只願領取補償金和貴重遺物。最終，公司在家屬的同意下，將周燕玲的手機、首飾、銀行卡等貴重物品運送回國，把骨灰撒進了剛果河。

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