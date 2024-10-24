內蒙古花2億建烏海客運站　建成3年沒賣出1張票

內媒《澎湃新聞》報道，位於內蒙古烏海的烏海市客運樞紐站總投資約2.15億元人民幣（下同），自2020年底建成交付後便被閒置，3年沒賣出1張票。



烏海客運樞紐站主體綜合樓北側一樓大廳門廊上立有「沙客越野綜合體」字樣。（澎湃新聞）

報道指出，按規劃，烏海市客運樞紐站應該是烏海境內規模最大且最具人氣的汽車站之一。公開資料顯示，烏海市客運樞紐站總佔地面積143459平方米，總建築面積27740平方米，總投資2.15億元。

但《澎湃新聞》記者實地探訪發現，這座客運站目前主體建築大門緊閉，二期工程的輔助用房已出租為辦公用房。

2024年10月初，烏海客運樞紐站主體綜合樓內還在施工。（澎湃新聞）

烏海市客運樞紐站。（澎湃新聞）

據悉，烏海市總面積1754平方公里，常住人口55.62萬人，因內地私家車逐漸普及，選擇到汽車站乘坐大巴車出行的人減少。自2020年底建成交付後，客運樞紐站主體綜合樓除了在一段時間內改建為方艙，至今仍未發揮過旅客候車、售票、旅客安檢、辦公等用途。

烏海市交通運輸局一位職員表示，今年10月底，待客運樞紐站主體工程消防驗收通過後，烏海汽車站就可以搬到這一新建的客運樞紐站。因此作為方艙使用時，站內部份消防設施有改動，現需恢復此前設計的相應消防設施，客運樞紐站才能繼續投入使用。

2020年8月，烏海客運樞紐站項目主體全部封頂。（微信公眾號烏海融媒）

2020年12月，烏海市客運樞紐站建成交付。（烏海廣播電視台）

烏海市交通投融資建設有限公司一位負責招商的工作人員表示，客運樞紐站距離烏海正在建設的高鐵站直線距離不到一公里，未來將以客運樞紐站為集散中心，打造烏海沙漠越野旅遊的一個集散地，還是有發展前景的。