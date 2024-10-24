深圳大量「臭樹」開花　居民難頂氣味：熏暈了　香港也有種植？

近日，深圳街頭時常充斥一陣奇異的味道，被網民形容猶如「風油精炒排骨」、「聞了頭暈、想吐」。事實上，此類「臭味」散發自開花的糖膠樹（又稱「黑板樹」），而香港亦有種植該樹木。



糖膠樹開花後，花朵會散發出「臭味」。（網上圖片）

糖膠樹別名麵條樹、黑板樹、盆架樹，為夾竹桃科雞骨常山屬，是華南地區常見的園林綠化樹種。之所以令人感覺難聞，是因為糖膠樹開花後，花朵會散發出「臭味」，且擁有花量大、花期長的特點，令氣味散發較為集中。

據了解，上述氣味中，主要成份為氧化芳樟醇，氧化芳樟醇除了存在於糖膠樹外，亦存在於芫茜、薰衣草等植物中。

「臭味」主要成份為氧化芳樟醇。（網上圖片）

「臭味」主要成份為氧化芳樟醇。（網上圖片）

那麼，為何糖膠樹氣味如此濃烈，還會被栽在路邊？有專家表示，雖然糖膠樹在花期散發的氣味不好聞，但它具有樹形美觀、生長速度快、庇蔭效果好、適應性強、抗污染能力強、病蟲害少以及管護成本低等優點，同時還能起到良好的抑塵、降塵作用。

事實上，香港亦有種植糖膠樹，有網民曾在Facebook中表示，在荃灣公園見過糖膠樹，稱其開花後散發出「令人陶醉」的氣味，在夜晚特別濃烈。

有網民曾在Facebook中表示，荃灣公園有種植糖膠樹。（網上圖片）

此外，專家還表示，糖膠樹每年9至11月開花，目前正是盛花期，雖然花期氣味刺鼻但無毒。但是易過敏人群，不要近距離觸碰糖膠樹的花朵及莖葉，不過，若折斷糖膠樹的樹枝會流出白色樹汁，若與眼部接觸，或會導致失明。