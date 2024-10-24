廣東虎門一幼稚園突然停課　老師：被拖糧數月　老闆說沒錢發不出

廣東虎門雅達幼兒園近日突然停課，導致幾百名幼兒無法正常入托，引發關注。有老師反映，幼兒園老闆拖欠幾個月工資，老師無奈選擇停課，「老師也要生活，如果老闆不拖欠工資，我們也不願意停課」。周四（24日），幼兒園相關負責人表示，當地教育主管部門已介入此事，會分流幼兒到就近幼兒園上學，幾十名老師將依法維權。



據一份「全體教職工宣」的群公告稱，雅達幼兒園的老師們很想繼續跟孩子們一起學一起玩，但現實是，全體40多名教職工自6月份以來不曾獲得一分錢的工資，「從7月份拖到9月份，中秋節拖到國慶節。國慶節後，老闆又軟語相求，我們又妥協答應她想辦法於本月20號前發工資。我們一次次答應，一次次妥協，在4、5個月沒有發一分錢的情況下，我們也在兢兢業業工作，認認真真對待每一個孩子」。

直到周三（23日），老師們仍然沒有收到一分錢，「問老板就是沒錢，我們苦思不得其解，剛剛開學一個多月，怎麽就沒有錢呢？」現時，一眾老師已經無法生活，無錢看病，更無力開展工作。因此，公告稱，自周四起，全體教職工將會停工並開始維權和討要工資，並請家長不要跑空，如有不明白就聯繫老闆娘、老闆。至於孩子後續教育問題，則請聯繫教育管理中心，「我們真的無能為力了，望得到家長的支持和理解」。

公告稱，全體40多名教職工自6月份以來不曾獲得一分錢的工資。（極目新聞）

公告一出，家長們圍在幼兒園議論紛紛，現場更有民警。有家長反映，幼兒園已封園，家長必須簽協議才能進入。而教育局給出的方案是分流到其他幼兒園，不接受就不能進園。

對此，該園相關負責人稱，群公告中的內容全部屬實，虎門鎮教育主管部門對孩子們作出了安排，「我們準備去要我們的工資」。該負責人介紹，雅達幼兒園是一所民辦幼兒園，開辦8年多，此前經營、管理一直很好，截至事發還有300多名孩子。但6月起，老闆就開始拖欠老師的工資，他們已要了多次，前期對方以沒時間算工資表等為由推拖，到了9月30日更是直接說沒錢，發不出工資了。

公告一出，家長們圍在幼兒園議論紛紛。（極目新聞）

負責人正向家長們講解。（極目新聞）

負責人又稱，在當地教育主管部門的協調下，老闆月初曾說會想辦法籌錢解決工資問題，詎料拖了十多天還是沒有結果，到了周一（21日）再度稱沒錢，沒辦法，「9月，幼兒園才收了孩子們一個學期的學費和保教費（共6500元），不知道為什麽，現在幼兒園的公賬上卻沒錢」。他表示，老師們的社保9月起也停了，老闆周三下午已被相關部門帶走調查。目前，一眾老師正在幼兒園做資料，完成後就去勞動部門維權。

虎門鎮教育管理中心工作人員表示，教育部門正積極解決善後問題，就近分流幼兒。東莞市教育局工作人員則稱，有業務科室在跟進相關工作。