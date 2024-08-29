兩已婚員工辦公室當眾接吻　7同事忍無可忍舉報　男方被炒後提訴

內地一宗勞資糾紛案近日引起關注，兩名已婚員工被指在辦公室公然談起戀愛，甚至還在工作場所當眾接吻。結果，7名忍無可忍的同事聯名向高層上書舉報，公司隨即以嚴重違反規章制度為由將男員工開除。然而員工不服，雙方鬧上法院。最終，法院裁決員工違背職業操守和社會公序良俗，公司為合法解聘。



案情指，2020年10月14日，某制藥公司7名員工聯名舉報員工劉某超與同事陳某娟發展辦公室戀情，且在工作期間諸多不妥行為，例如有公然在工作場合舉止親密、接吻等不雅行為，致使原本乾淨、和睦的工作環境變得污濁，大家工作積極性越來越差。5日後，公司以劉某超嚴重違反單位的規章制度為由發出《勞動合同解除通知書》。

之後，劉某超申請仲裁要求公司支付賠償金23萬餘元人民幣。公司則在仲裁階段申請了多名證人出庭作證，證明劉某超與陳某娟在工作場所有接吻的不雅行為，造成了不良影響。最終，仲裁委對劉某超的請求不予支持。劉某超不服，提起訴訟。

法院一審認為，公司的獎懲管理制度均經過相應程序制定並向員工公示，對全體員工均有約束力。其中明確員工有不良行為（如吸食毒品），道德敗壞，影響公司聲譽或在公司內部造成嚴重不良影響者，公司均有權解除勞動合同。而根據公司提交的微信聊天記錄、聯名書以及證人出庭陳述的證言，能夠印證劉某超、陳某娟的行為。

這些行為包括：2020年3月12日，微信名「劉某超」在公司網球微信群發出兩張劉某超與陳某娟的微信聊天截圖，聊天內容包括「你晚上加班嗎」、「我想一直看著你」、「我愛你」、「我老公看到我們聊天記錄了說調查我」等，後經證實該截圖為劉某超妻子發布。3月25日，公司總經理手機收到短信稱「204車間的姦夫淫婦，我作為妻子真的忍無可忍了，需要公開一下」，並附上與網球群同樣的聊天截圖。5月，劉某超請假處理與妻子的家庭事務。8月，陳某娟與其丈夫在公司門口發生爭執，同事進行勸阻。10月，同事撞見劉某超與陳某娟在工作場所接吻，並因此在工作場所發生爭吵，最後車間人員聯名舉報，要求公司對劉某超與陳某娟予以處理。

法院認為，以上種種情況反映出劉某超與陳某娟的交往程度已明顯超出正常同事關係的範圍，二人在工作場所發生親吻行為，對公司正常工作秩序以及員工內部團結等方面造成嚴重惡劣影響。二人行為違反了基本的職業操守與職業道德，違背了社會公序良俗，與提倡的社會主義道德風尚與核心價值觀明顯不符。

綜上，公司以劉某超嚴重違反單位規章制度為由，通知工會解除勞動合同的事由，經工會回覆同意解除後，向劉某超發出解除勞動合同通知書行為合法、有效。劉某超不服，提起上訴。二審駁回上訴，維持原判。