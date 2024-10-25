有片｜口角後氣憤難平　江蘇男捅死1人再駕小米Su7撞10多架電單車

周四（24日）晚，多個社交平台上曝光了一輛小米Su7在江蘇南通一家咖啡店門口反覆衝撞門口停放的十多架電單車，甚至衝擊店門，隨後離開。更有畫面顯示該車主持匕首傷人。周五（25日）淩晨，南通市通州區公安局發布公告指，23歲小米Su7車主康某某與32歲曹某某等人因口角發生衝突後，持刀將曹某捅傷，曹某經搶救無效死亡。案件正在進一步偵辦之中。



事發地點為南通市通州區一家名為「南湖MOTO」的咖啡店，該店同時是當地一家知名的電單車俱樂部，裝修風格亦充滿了電單車元素。知情網友向內媒透露，事件起因是康某某在電單車車友群組約「飆車」遭人辱罵後，氣不過帶著匕首前往當晚這些車友聚會的咖啡店，之後因口角發生糾紛。

聊天記錄顯示，周四下午6時許，康某某在群內發消息，「有沒有崩一下的，崩直線加速」。之後，有群友問他小米3秒幾（百米提速），獲回答道2秒幾。有群友附和道「崩0到100，還是0到400」，康某某回答道，0到1（百）安全點。在群友閒聊中，有人覺得該康某某有些嘚瑟，便爆了粗口，之後倆人在群內吵了起來。

目擊者稱，群組成員聚會時，康某也來了，吵架的人也在現場，「說話有些陰陽怪氣」。康某某口袋揣著匕首，現場人士並不知道，這時，一個成員比較衝動，上去和康某某對罵，後者即掏出了匕首捅向對方。之後，康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。

康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。（上游新聞）

康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。（上游新聞）

康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。（上游新聞）

康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。（上游新聞）

康某某還駕駛自己新買的小米Su7瘋狂地衝撞俱樂部門前停放的十多存電單車，時間持一兩分鐘，嚇得眾人四散。（上游新聞）

周五淩晨2時17分，南通市通州區公安局對外發布公告指，周四21時35分，接群眾報警稱，朝霞路一咖啡店門口有人被刀捅傷，公安機關迅速組織警力到場處置。

經查，疑犯康某某（男，23歲）與曹某某（男，32歲）等人因口角糾紛發生沖突，持刀將曹某某捅傷，隨後駕車將咖啡店玻璃門和停放在附近的多輛摩托車撞倒，在逃離現場過程中被警方控制。曹某某經送醫搶救無效死亡，現場無其他人員受傷。案件正在進一步偵辦之中。