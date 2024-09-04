安徽馬鞍山男持刀捅死銀行領導 知情人：胸腹被刺多刀，有2小孩
撰文：盛昀
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內媒《澎湃新聞》報道，9月4日，安徽馬鞍山市含山縣一銀行網點發生一起持刀傷人事件。當地警方下午（4日）發佈通報指：傷者經搶救無效死亡，犯罪嫌疑人已被抓獲。
內媒《澎湃新聞》報道，9月4日上午，多段影片在網絡上流傳，網傳信息顯示，含山縣某銀行發生持刀傷人案，一名銀行領導被對方捅刺多刀。
有影片顯示，一名男子持刀在銀行的業務洽談室內站立，一人胸口滿是鮮血被抬上救護車。
有知情人稱，傷者為環峰路上一銀行網點的領導，其傷勢嚴重，胸腹被捅刺多刀，經搶救無效去世。傷者今年不滿40歲，家中有兩個孩子年紀還很小。其人很好，得知該消息震驚之餘很惋惜。
當地警方今日（4日）下午發佈通報指：傷者經搶救無效死亡，犯罪嫌疑人已被抓獲。
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