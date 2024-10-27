浙江母全身60%燒傷忍痛救子感動全網　｢鋼絲球｣清創惹議醫生回應

據《央視新聞》報道，此前，浙江的黃女士在廚房做飯時遇煤氣爆炸，她在嚴重燒傷的情況下，第一時間把孩子抱離危險區域，感動全網。事發後，有人指治療需要「鋼絲球搓掉皮膚」，太過殘忍。醫生回應稱，手術的第一步就是用鋼絲球把壞死的皮膚全部擦掉。醫生表示，這也是最佳治療手段。



煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

已募捐上百萬正治療

《央視新聞》10月25日報道，事發後，黃女士被送往被送到浙江大學醫學院附屬第二醫院治療。網民已為黃女士捐款上百萬元（人民幣），第一期手術也已順利完成。她的丈夫表示，妻子的救命錢已經夠了，他已關閉所有捐款通道。

據浙大二院燒傷與創面修復科負責人王新剛主任醫師表示，他在給黃女士換藥時為她打氣加油，她重重地點了點頭，求生慾望強烈。

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

煤氣爆炸女子全身燒傷忍痛跪著抱孩子。（央視新聞）

浙江母全身60%燒傷忍痛救子感動全網。（央視新聞）

王新剛介紹，按照燒傷分類，黃女士屬於特重度燒傷，占總體表面積的65%左右，經過前期的積極救治，目前黃女士的病情進一步趨於穩定，但仍然處於創面修復期和感染期的階段，面臨的風險比較大。

｢鋼絲球｣清創惹議醫生回應

近日也有不少網民表示質疑，稱患者創麵皮膚要用鋼絲球搓掉，這種治療方案不太人道。

浙江母全身60%燒傷忍痛救子感動全網。（央視新聞）

王新剛醫生介紹，黃女士爆炸後已皮膚大面積脫落，身體的白色物質已經不是皮了，而是軟組織。手術的第一步就是用鋼絲球把壞死的皮膚全部擦掉。醫生表示，這也是最佳治療手段。

浙江母全身60%燒傷忍痛救子感動全網。（央視新聞）

所謂的 「鋼絲球」 、磨削器等處理傷口的這種方法，在燒傷醫學中有個專有名詞叫「磨痂術」。「磨痂術」 的優勢第一是手術速度快，第二是出血少，第三是可以更加精準地把壞死組織去掉，盡可能保留有活力的組織，促使淺創面自行癒合，在未來可以減少植皮的面積。此外，整個操作在麻醉下進行，網傳這是非人折磨是一種很大的誤解。