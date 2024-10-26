山東14歲仔校內廁所遭霸凌致腰椎橫突骨折　閉路電視畫面曝光惹議

周五（25日），山東省一名女網友在網上發帖投訴，稱其14歲兒子在學校廁所遭遇同學霸凌，導致腰椎橫突骨折。事件引起了廣泛的關注和討論，當地公安部門已介入調查。另外，由於事件因有閉路電視監控而被揭發，網民質疑侵犯了孩子的私隱。



根據發布者提供的醫療文件，該名學生於10月15日在鄆城縣張魯集鎮衛生院就診，診斷結果為腰椎右側橫突骨折。該母親表示，孩子在遭受霸凌後，情緒出現了問題。

《鄆城縣張魯集鎮衛生院》的病歷。（極目新聞）

閉路電視顯示，當日下午3時左右，許多學生在學校公共衛生間內圍觀，一名身著黑衣的學生被一名校服學生掌摑，隨後被另一名學生踹倒，導致其尾椎受傷。受害學生在起身後並未反抗，周圍的同學則對事件投以關注的目光。

廁所閉路電視畫面曝光。（極目新聞）

對於這一事件，內媒嘗試聯繫爆料者，但未獲得回應。隨著事件的發酵，而網友們紛紛發表看法，對於校園霸凌表示擔憂，並呼籲給予施暴者應有的懲罰。

此外，網友對廁所安裝了監控的問題也展開討論。有些人認為這可能侵犯學生的私隱，並質疑男廁和女廁是否都應安裝監控。而另一些人則認為，安裝監控可以有效固定證據，幫助遏制校園內的惡性事件，並警示有可能在廁所內吸煙的學生。

針對這一事件，鄆城縣教育局相關工作人員表示，當地公安部門已介入調查，教育局將根據情況與警方合作，依法處理此事。關於廁所內安裝監控的問題，教育局已派遣相關領導前往學校核實具體情況，並表示將在調查結果出爐後進行通報。