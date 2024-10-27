小米尿袋半夜充電突爆炸客廳嚴重損毀　廣東女：近半年只用了兩次

內媒《讀特新聞》近日報道，一名廣東女子的小米磁吸充電寶（尿袋）在凌晨突發爆炸，造成家中損毀嚴重。該女子透露，該充電寶購自小米官方門店，使用次數不多卻發生如此嚴重事故，令她心有餘悸。



事故造成客廳一角的櫃子被燒黑，周邊物品損毀嚴重，家中多處被熏黑，整個居住空間布滿灰燼。（《讀特新聞》）

事故造成客廳一角的櫃子被燒黑，周邊物品損毀嚴重，家中多處被熏黑，整個居住空間布滿灰燼。（《讀特新聞》）

事主吳女士稱，10月20日凌晨2點左右，其家中客廳突然傳來一聲巨響，正在充電的小米磁吸充電寶毫無預兆地發生爆炸。事故造成客廳一角的櫃子被燒黑，周邊物品損毀嚴重，家中多處被熏黑，整個居住空間布滿灰燼，非常影響正常生活。

吳女士指，事發前她用充電器連接電源給充電寶充電，充電約兩小時後發生意外。平時手機和其他設備都在該處充電，周邊並沒有出現過熱的情況。

這款磁吸充電寶是事主在去年4月購買。（《讀特新聞》）

小米磁吸無線充電寶是由小米推出，專為 iPhone 14/13/12 系列設計，在2022年9月開售。（百度）

吳女士透露，這款磁吸充電寶是她在去年4月通過京東平台以199元人民幣的價格購買，由「小米之家-潮州財富中心店」旗艦店提供快速配送服務。

吳女士稱，「因為換了新手機，所以很少用這個充電寶。近半年來只用了兩次，沒想到第三次充電就發生了這樣的爆炸事故」。吳女士說，幸運的是當時她還未入睡，聽到爆炸聲後立刻進行緊急處理，避免了更嚴重的後果。

小米之家方面回應《讀特新聞》稱，涉事充電寶仍在檢測中，原因待查。後續賠償和處理方案，將根據檢測結果確定，並會及時與消費者溝通。

投訴平台有數宗同類事故

報道指，在其他投訴平台上亦發現數宗關於小米磁吸充電寶的投訴案例。有消費者反映，其使用的小米磁吸充電寶突發自燃，導致房間內的凳子、投影儀等物品被燒毀。他向小米方面提出賠償要求，但小米客服卻希望房東能介入處理此事，並提出回收燒毀物品進行檢測。另有網友表示遇到與吳女士類似的情況，稱自己購買的小米磁吸充電寶在使用一年多後，突然在充電過程中發生爆炸。