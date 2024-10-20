上海虹橋機場登機橋內起火　疑「尿袋」自燃　乘客：感覺要窒息

10月20日下午，上海虹橋機場T2航站樓，一架中國國際航空進港航班落客時，登機橋內突然起火，懷疑是移動電源（尿袋／充電寶）自燃。虹橋機場工作人員證實事件，火勢已撲滅，機上人員一切正常。



《龍華網》報道，機上乘客徐先生介紹，涉事航班為CA2821，下午2時55從天津濱海起飛，下午4時28分抵達上海虹橋機場，但他落機走到登機橋中段時，一名乘客的書包突然起火，火勢瞬間變大，燃起滾滾濃煙，密閉的登機橋被濃煙灌滿，「後面還有人不斷擠出來，前面也走不出去，工作人員還沒來，有一瞬間感覺自己呼吸不過來要窒息了」。

上海虹橋機場T2航站樓，有乘客的移動電源自燃，登機橋內濃煙密佈。（華龍網）

徐先生稱，現場有乘客大喊「著火了，哪裏有滅火器」，隨後有機場工作人員趕到撲滅火勢，同時開窗通風，疏散旅客。

另一名機上乘客王先生稱，下機時他被堵在機艙內20多分鐘，有工作人員稱一名乘客使用移動電源時發生自燃。

上海虹橋機場工作人員證實事件，並稱目前已妥善處理，其他情況尚不清楚。

上海虹橋機場T2航站樓，有乘客的移動電源自燃，登機橋內濃煙密佈。（華龍網）

2015年8月，中國民用航空局曾發布《關於重申民航旅客攜帶「充電寶」乘機規定的公告》，嚴禁旅客和機組人員攜帶額定能量超過160Wh的移動電源；攜帶額定能量超過100Wh但不超過160Wh的移動電源，必須經航空公司批准且不得超過兩個。同時嚴禁在飛行過程中使用移動電源。