42歲滬網紅赴瑞士安樂死掀論戰　有網民讚有勇氣　有人批傷害父母

上海42歲女網紅「沙白」與有「不死的癌症」之稱的紅斑狼瘡鬥爭20多年後，作出前往瑞士進行安樂死的決定。她早前透露將在當地時間24日進行安樂死，目前沙白的個人社交媒體已無進一步更新，且頭像已由彩色變成黑白。



沙白將這一段心路歷程用影片紀錄下來，並公布在網上。在最後一段影片中，她向80歲的爸爸道別，「以後我再也不會麻煩你了」，沙白的感性告白引來極大同情，但也掀起各種觀點的論戰。



沙白在生命的最後幾天時光，用影片記錄自己的生活。（網上圖片）

沙白與她的爸爸。（影片截圖）

沙白。（影片截圖）

沙白。（影片截圖）

沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）

內媒《新民周刊》報道，沙白的故事雖然只是個人的抉擇，但卻引發了人們對於疾病、死亡和親情的深刻思考。許多人都非常欽佩她的勇氣和超然，甚至有人看完她的故事後，共情落淚。在沙白的人生觀裏，生命不能只看長度，而要看它的狀態。什麼美好的東西都會逝去，但是瞬間就是永恆。

有網友說，沙白讓他們知道活著的時候應該思考：什麼是生命的價值。看上去她雖然年紀輕輕，已經度過了精彩的一生。

沙白個人帳號的頭像已由彩色變成黑白。（影片截圖）

沙白向觀眾展示了她帶走的三樣東西，一條項鏈、一本書、還有爸爸送的圍巾。（影片截圖）

隨著爭議的不斷發酵，網絡上又出現了另一種聲音。他們認為，沙白的做法不值得提倡，不要刻意美化死亡，愛家人，愛朋友，才是積極的人生態度。

有網友表示：「如果患者生存非常痛苦，在倫理允許的情況下能理解，但系統紅斑狼瘡十年生存率超過95%，沙白是擅自拒絕規範治療後，以至於出現併發症，繼而選擇安樂死的，這不是果敢，而是蠢」。

沙白與她的爸爸。（影片截圖）

也有網友批評沙白的做法：沙白是個完美主義者，她的行為有些不負責任，在父母還健在的時候，任性地選擇死去其實是對父母的傷害。當爸爸用幾近哀求的語氣讓沙白多陪爸爸一年，沙白執拗地回答：「不好，我不要。」那麼，因為不能接受激素腫脹腫成「肥豬」的樣子，她要美、要自由，要擅自停藥，甚至可以去死，難道就不能為了老人，縫縫補補地活著？

報道指，很多網友認同，不要美化死亡，不要輕易放棄，應該珍惜生命；同時，卻也不必像豬狗一樣毫無尊嚴地活著。這中間的尺度如何把握？因人而異。

沙白在影片中豁達優雅。（影片截圖）

據早前報道，沙白在20歲時被診斷出紅斑狼瘡，這種被稱為「不死的癌症」的慢性病，時刻折磨着她的身體。到今年為止已經發病7次，並導致了腎衰竭。每周需要進行3次、每次5到6小時的腎透析。據悉，紅斑狼瘡會導致身體免疫系統自我攻擊，且不易根治、需長期治療。

陪同沙白一同去瑞士的是她80歲的爸爸，在此前的一段影片中，沙白細數從幼稚園開始，她得到了哪些人的愛，得到了哪些幫助，說得最多的也是她的爸爸。而對於女兒的決定，沙白的爸爸也花了很長的時間接受，最後才說，「去吧，我們去吧，爸爸愛你，支持你，確實沒有必要承受這種無謂的痛苦。」