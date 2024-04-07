湖北小狗被挖雙眼割雙耳重傷安樂死　知情者：小朋友目擊慘況嚇哭

湖北黃岡市有流浪狗懷疑被人虐待，雙眼被挖、雙耳被割，事件不僅引起小區業主的恐慌，也引發不少愛心人士的關注。

有志願者稱，事發現場有不少小朋友受嚇哭喊；流浪狗事後被志願者送到附近的寵物醫院，經醫生診斷，小狗受傷嚴重，最終被安樂死。



《經視直播》報道，事發於湖北省黃岡麻城市公園壹號小區。業主潘先生介紹，他是一名動物救助愛心志願者，非常喜愛小動物，也加入了麻城市多個寵物交流群。

潘先生稱，4月6日上午8時許，交流群內有人發布一段影片，內容為一隻白棕相間的小狗在麻城市公園壹號小區廣場遊樂區的滑梯旁哀叫，小狗雙眼被挖，雙耳也被割去，十分殘忍，「小狗太可憐了，一直在發抖，眼睛創傷處幾乎沒有血漬」。

湖北黃岡市有流浪狗懷疑被人虐待，雙眼被挖、雙耳被割。（影片截圖）

他表示，大批愛心人士得悉後前往事發地點守候小狗，等待專業人士救援，「現場有不少小朋友，有的都被嚇哭了」。隨後，小狗被志願者們送到附近的寵物醫院。經醫生診斷，小狗受傷嚴重，最終被安樂死。

涉事小區的業主胡先生是附近寵物醫院的義工，據他透露，去年11月份，小區曾發生一宗虐狗事件，兩隻流浪狗被殘忍地挖去雙眼，愛心人士發現後將牠們送往醫院救治，經過近一星期的治療，兩隻小狗平安出院，最終被愛心人士收養。

小區物業工作人員表示，目前沒有發現小區有業主尋找寵物狗，因此判斷被虐待的小狗應該是流浪狗，轄區派出所已經派人到小區了解情況，尋找施虐者，「小區一直有人巡邏，看到類似事件肯定會上前制止的」。

麻城市公安局南湖派出所民警介紹，警方已經前往小區調查了解，具體情況需要查看閉路電視紀錄後再做進一步處理，「我們正在排查誰是虐狗者，小動物也是一條生命，這種虐狗事件我們一定會重視」。

網民睇法：

小孩子們的心裏陰影多大，住這小區家長多焦慮，萬一這變態對孩子下手呢

心理不健康的人，這麽小的毛孩子也下得去手，要遭報應的

電視裏面的變態殺人犯最開始也是虐待動物，這種人應該早點抓到

不愛！請不要傷害！每一條生命都值得被尊重！

太殘忍了

無端殘害動物，於心何忍？

喜歡不喜歡沒有關係，但是千萬不能下毒手！這種手段太讓人窒息了！要嚴查嚴辦可惡之人。

