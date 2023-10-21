四川2歲女童遭惡犬咬傷　家屬拒見狗主　擬申請對黑狗安樂死

本月16日，四川崇州市一名2歲半女童遭大型犬洛威拿撕咬受重傷，事件持續引發輿論關注。受傷女童方代理律師近日透露最新進展，指女童家屬拒絕了狗主人家屬想見面的請求，又指被害人會提出申請，對涉案犬進行安樂死，可能還會追究小區物業的責任。另一方面，據目擊者表示，事發時曾有人想去施救，但因圍墻布滿刀片而不果。



事發小區為恒大西辰綠洲，據早前報道，網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗，直到清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。事後，咬傷女童的黑色羅威納犬主人唐某已被崇州警方依法刑事拘留。

據附近的商鋪老板張蘭（化名）稱，事發時她正在屋內睡覺，突然聽見有人喊「快打120」。一開始，她還以為是有人在吵架，下樓開店才得知是女童被狗咬傷。後來，她得知當時曾有兩三名準備去上班的男子試圖翻越圍墻向女童施救，可是由於圍欄頂上布滿了刀片，右側的門也被鎖住，若從正門繞過去根本來不及，故他們只能隔著鐵絲網乾著急。亦因此，除了追究狗主責任，女童家屬也將對小區物業進行追責。

目前，傷者仍在華西醫院的兒科重癥監護室接受治療，生命體徵平穩，但家屬仍無法探視。女童一方代理律師周兆成表示，對於物業公司和狗主人，民事責任是跑不掉的，「案發在白天，和晚上不一樣，很多人在遛彎，狗的危害更加嚴重」。對於索賠金額，他表示會綜合醫療費、誤工費、對受害者及家屬的精神創傷等提出相應賠償。

案發草坪。（九派新聞）

周兆成透露，目前女童父母對狗主一方提出見面協商比較抵觸，已通過第三方明確拒絕請求。他更表示，作為被害人這一方，他們會提出申請，對涉案犬進行安樂死，至於是否實施，將由有關部門決定，「女童父母目前對狗及狗主人非常痛恨，要求嚴懲」。

與此同時，由於救治費用比較高，女童的經濟壓力很大。據籌款資料顯示，女童的家庭年收入在3萬至10萬元（人民幣．下同），家有一車，目前負債20萬元。好在，在18日，受傷女童家屬在輕松籌平台上發起200萬籌款，結果當天下午6時許就籌齊，將全部用於治療。

對於網上有指女童一家住別墅，周兆成強調是謠言，指他們夫妻倆衣著樸素，沒有穿戴名牌衣物或首飾，居住環境普通，目前未工作，暫無經濟來源，正全心全意在醫院陪護女兒，並透露女童母親有很深的心理創傷，至今回憶細節時仍會落淚，不敢回看監控片段。