自製假酒被官方鑒定為真？　貴州茅台：鑒定員操作不細緻不嚴謹

有消費者反映，武漢茅台打假辦將他在抖音上購買的茅台鑒定為真，第三方檢測機構卻鑒定為假，令他難辨真假。內媒記者之後網購酒瓶、瓶蓋、標籤等材料自製假茅台，竟被官方鑒定為真。

6月22日，貴州茅台集團官網發文回應「自製假茅台被鑒定為真」一事稱，鑒定員操作不細緻、不嚴謹，公司將持續提升產品鑒定專業能力和數字化水平，並優化產品防偽溯源體系。



自製假茅台被官方打假辦鑒定為真？

據河南廣播電視台《都市報道》，湖北武漢的張先生去年5月份在抖音經過某直播間，從商家「玖到家酒類專營店」購入10瓶茅台，經茅台打假辦鑒定為真後，他再購入14瓶茅台用作收藏。

今年，張先生在抖音上得知茅台的造假手法，遂對其購入的茅台酒產生懷疑，於是找第三方機構做鑒定，結果24瓶茅台中有14瓶為假，「玖到家酒類專營店」也顯示「被退店」 （被平台管理方強制關店，撤銷其在平台的經營權）。

《都市報道》發現，有商家會在電商平台上出售回收的茅台酒瓶、茅台瓶蓋、茅台標簽、茅台出庫單，記者網購了一套號稱「保真」的茅台外包裝，並用其他酒水製作一瓶兔年茅台（兔茅），到湖北武漢茅台打假辦鑒定。經過一分多鐘的現場鑒定，該瓶自行製作的「兔茅」被鑒定為真酒。

貴州茅台集團回應

貴州茅台集團稱，6月20日晚，有媒體報道「自製假茅台被鑒定為真」一事。經公司認真核實，5月11日及18日，登記為宋先生、施女士的兩位客戶分別到公司位於安徽合肥、湖北武漢的兩家自營店鑒定產品，鑒定員蔡某、陳某分別鑒定客戶提供的53%vol 500ml貴州茅台酒（癸卯兔年）產品，鑒定人員口頭出具「鑒定為真」的鑒定結果，鑒定過程未按要求詳細記錄產品信息。

6月21日，公司派出專項服務小組到河南鄭州（客戶所在地），在取得客戶同意後，6月22日上午9時，由1名資深外觀鑒定專家和1名白酒國家評委組成現場鑒定小組，對所涉產品進行外觀和酒體鑒定。

鑒定結果為，該產品外包裝是使用回收和假冒材料製作，酒體與53%vol500ml貴州茅台酒（癸卯兔年）風格不符，是假冒產品。

內媒記者將自製茅台帶到湖北武漢茅台打假辦鑒定。經過一分多鐘的現場鑒定，該瓶自行製作的「兔茅」被鑒定為真酒。（影片截圖）

經公司內部調查，鑒定員蔡某、陳某存在鑒定操作不細緻、不嚴謹的問題，反映出公司在產品鑒定流程管理上存在薄弱環節。

貴州茅台集團稱，公司將持續提升產品鑒定專業能力和數字化水平，加強產品鑒定管理體系建設。針對利用回收包材製作假冒產品等問題，公司會不斷優化產品防偽溯源體系，切實為消費者提供更好的消費體驗。