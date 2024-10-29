村支書坐百萬豪車、戴愛馬仕皮帶慰問貧困戶？官方：將核查

周日（27日），一篇名為《情系群眾，無私奉獻——記大慶市大同區林源鎮新村黨支部書記王某某》的報道在網絡上引起了廣泛關注。報道中提到的多張照片顯示，村支書王某某在慰問群眾時，駕駛一輛價值百萬的豪車，並且腰間佩戴疑似奢侈品牌愛馬仕（Hermès）的皮帶，引發網民熱議。



照片顯示，王某某正在一位居民的泥土地院子拜訪，他手中提著物品，背景中停著一輛疑似為豐田Land Cruiser的越野車。該車型的市場價格在60萬到110萬元人民幣之間，目前已經停售。另一張照片中，王某某的皮帶則被認為是愛馬仕的標誌，進一步引發了對其生活方式的質疑。

王某某出生於1977年，曾獲得多項榮譽，如五顆星級村級黨支部書記，報道中描述了他對困難群眾的關愛以及對老年人的尊重。值得注意的是，10月28日上午，網友發現該報道的鏈接已無法訪問。

背景中停著一輛疑似為豐田Land Cruiser的越野車。（正觀新聞）

在一篇2020年的報道中，王某某被介紹為林源鎮新村的黨支部書記，他自稱為「小支書」，年輕的他在擔任此職位僅兩年，並且是全區首位接任村黨支部書記的後備幹部。大慶市人大常委會的工作人員證實，王某某也是市人大代表。

針對網民關注的有關王某某疑似開豪車及佩戴奢侈品的情況，內媒於10月28日聯繫了黑龍江大慶市大同區紀委和林源鎮政府，但未獲得回應。大同區委的相關工作人員表示，目前正在核實此事，並會在核實後進行處理。

對於事件，有媒體評論稱，村支書雖然不算公職人員，但也算基層幹部，照片中，其豪車華服與村民家的斑駁墻面，對比實在有些強烈，「如果村裏都沒發展起來，卻只有村支書富起來了，那中間一定是有問題的」。