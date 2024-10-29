「帳」抑或「賬」？上海迪士尼商店收銀處指示牌掀熱議　專家解釋

近日，內地一名網友在社交平台上發文，分享其在上海迪士尼小鎮的經歷。他對於收銀處標示的「結帳」一詞感到困惑，「突然不會寫了」，因為他印象中是貝字旁的「賬」。對此，迪士尼工作人員表示，已將相關問題反饋。有專家解釋，在古代「帳」和「賬」曾經是通假字，但在現代漢語中，兩者的語義已經明確區分。



照片顯示，商店收銀台的標識上標註為「結帳」，英文則為「CHECKOUT」。有關帖子引發了超過兩千條的留言討論。

許多網友紛紛表達了自己的看法，有人認為這是錯別字，應該使用「賬」字，而另一些人則提到，「賬戶」和「帳戶」、「登錄」和「登陸」等用詞也常常讓人混淆。另外一位遊客也曾在5月19日提出過類似疑問，並向工作人員反饋了這一情況。

商店收銀台的標識上標註為「結帳」，英文則為「CHECKOUT」。（澎湃新聞）

另外一位遊客也曾在5月19日提出過類似疑問，並向工作人員反饋了這一情況。（澎湃新聞）

10月28日，有內媒聯繫了迪士尼的服務熱線，工作人員表示，樂園內的指示牌經過團隊審核，已經將相關問題反饋，但目前不清楚所有的「結賬」標識是否都寫為「結帳」。

報道指，「結賬」與「結帳」之爭並非新鮮事，在2023年7月，話題「賬與帳很多人分不清」就曾一度衝上熱搜。針對這一問題，《咬文嚼字》編輯部在2024年1月3日發布的「2023年十大語文差錯」中曾對兩字的用法進行了解釋：在古漢語中，「帳」可以通「賬」，但根據2001年發布的《第一批異形詞整理表》，這兩個字的用法已經有了明確的區分。「賬」用於貨幣、債務等記載，而「帳」則指用布、紗等製成的遮蔽物，如帳篷和蚊帳。

此外，最新的《現代漢語詞典》第七版中也指出，「帳」的第二個義項為「舊同『賬』」。華東師範大學中文系教授方笑一表示，雖然在古代「帳」和「賬」曾經是通假字，但在現代漢語中，兩者的語義已經明確區分，不宜混用。值得注意的是，在2024年6月29日，《全國人民代表大會常務委員會關於修改<中華人民共和國會計法>的決定》中，第十五條第七款明確將「帳」修改為「賬」。