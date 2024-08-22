迪士尼廁所卡限時20分鐘爆爭議：女子超時需再排隊　崩潰跪地狂哭

迪士尼號稱夢想國度，但即使在夢幻樂園裡，還是有現實上的生理需求要解決。



一名內地女子近日前往上海迪士尼遊玩，排遊樂設施時想上廁所，園方發放「廁所卡」要求女子要在20分鐘內回來，結果女子回來後被告知超時要重排，當下情緒崩潰跪地大哭。

一名內地女子於上海迪士尼排遊樂設施時想上廁所，園方發放「廁所卡」要求女子要在20分鐘內回來，結果女子回來後被告知超時要重排，當下情緒崩潰跪地大哭。（微博影片截圖）

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根據《新京報》、《上游新聞》等報導，上海迪士尼樂園近日因「廁所卡」制度引發爭議。

一名女子在排遊樂設施中途想去廁所，但超過「廁所卡」規定的20分鐘時限，女子回來被告知超時需重排時，情緒激動，跪地嚎啕大哭。

所謂的「廁所卡」制度是指遊客在排遊樂設施時，若想上廁所可以向工作人員領取一張登記證，上面會記錄離開的時間、地點、排隊位置，遊客需在20分鐘內回來，若超時則需重排。

設立的初衷是維護排隊秩序，保障遊客的遊玩體驗。

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女子因上廁所超時崩潰的影片在微博上廣傳，網友們分成兩派激戰。

一派認為已經有說明廁所卡的規定了，超時就應該重排，認為女子情緒失控的行為很不妥當。

另一派則表示女廁本來就很容易大排長龍，女子跑去排廁所再回來很容易超過20分鐘，覺得廁所卡的制度應該要再調整。

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