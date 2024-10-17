上海迪士尼爆爭議！男子帶啤牌被禁止進入　網民：安檢比機場還嚴

上海迪士尼有一位遊客入園前被保安翻查包包，發現他攜帶啤牌（撲克牌）而被禁入，甚至被要求另外花錢放置物櫃才行。該名遊客表示，他帶啤牌只是為了在排隊時消磨時間，而翻查入園規定根本沒有這一項，但保安卻回應稱，「這裡是迪士尼樂園，不是棋牌室。」



對此上海迪士尼回應，園內是沒有明確規定不能攜帶撲克牌，「但是門口有安檢人員，具體以現場為準」，據了解，香港迪士尼也未有不能攜帶啤牌入園的規定，但是在樂園規定上則有寫明，「我們有權拒絕任何手提包、包裹或其他物品被攜進樂園，及對於所有無人管理的物品作出我們認為適當的處理。」



上海迪士尼的入園規定並無禁止攜帶啤牌。（瀟湘晨報）

內媒《封面新聞》報道，一名劉先生12日帶著一家人，從天津遠赴上海迪士尼。本來一家人十分開心，卻在進入迪士尼樂園的門口被擋了下來。

在影片當中，他與一名胸前別有「安全」的上海迪士尼保安人員發生爭執，原來是保安為安檢翻查他的包包，稱裡面的啤牌是「違禁品」，不准帶入遊樂園內。

香港迪士尼樂園規定中也未註明不能帶啤牌。（網頁截圖）

而包包內，被禁止攜帶入園的，還有孩子用的嬰兒指甲剪刀及小型手電筒。面對質疑，他大動肝火，劉先生稱自己憤怒的回應，「為什麼撲克牌不能帶進來」。對此，保安回應稱，「這裡是迪士尼樂園，不是棋牌室。」

劉先生則批評，「我不可能花了好幾千塊（門票）錢進去打撲克，這也不現實」，認為迪士尼這樣太霸道。劉先生，事後翻查過上海迪士尼的入場規定，並沒有禁止攜帶撲克牌，他稱「帶撲克牌只是為了排隊時打牌，長途旅行隨身攜帶一副撲克牌，很難理解嗎？」。

事件引發內地網民熱議，網民反應兩極，有網民批評，「怎麼遊樂園的安檢比機場和地鐵更嚴格。」對此上海迪士尼回應，園內是沒有明確規定不能攜帶撲克牌，「但是門口有安檢人員，具體以現場為準。」

網民點睇：

是怕玲娜貝爾也染上賭癮嗎？

撲克牌又沒什麼的，應該是想消費客戶買迪士尼的撲克牌吧那種？

這種做法讓人很不舒服，畢竟是想開開心心進去玩的，這樣很影響心情。

雖然迪士尼要求多但也阻止不了爆滿啊。

