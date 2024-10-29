19歲開封女孩魯靜怡登上「技能奧林匹克」冠軍

10月28日，家住開封的00後女孩魯靜怡，憑藉令人驚歎的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術專案冠軍。



這是繼河南省選手姜雨荷在2022年世界技能大賽特別賽上代表中國奪得化學實驗室技術項目冠軍後，中國選手再次問鼎該項目世賽冠軍。



10月28日，家住開封的00後女孩魯靜怡，憑藉令人驚歎的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術專案冠軍。(新華網)

10月28日，家住開封的00後女孩魯靜怡，憑藉令人驚歎的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術專案冠軍。(新華網)

世界技能大賽被譽為「技能奧林匹克」，其競技水平代表了當今職業技能發展的世界先進水平。2024年第47屆世界技能大賽9月10日至15日在法國里昂舉行，有來自近70個國家和地區的1400餘名頂尖技能選手參賽。

中國代表團派出68名頂尖技能高手參加全部59個項目的比賽，經過頑強拚搏，中國技能驕子共獲得36枚金牌、9枚銀牌、4枚銅牌和8個優勝獎，位居金牌榜、獎牌榜和團體總分第一。在中國奪得的36枚寶貴金牌中，就有魯靜怡的這枚化學實驗室技術項目金牌。

10月28日，家住開封的00後女孩魯靜怡，憑藉令人驚歎的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術專案冠軍。(新華網)

10月28日，家住開封的00後女孩魯靜怡，憑藉令人驚歎的操作，打敗了多位世界頂尖選手，奪得第47屆世界技能大賽化學實驗室技術專案冠軍。(新華網)

魯靜怡在2020年時中考失利後選擇了中專，「就是為了能找到一份好點的工作，但是太難了，差點剛開學就退學。」偶然的情況下，她遇到了自己的學姐姜雨荷——從打工妹逆襲的世界技能大賽冠軍。

在學姐的鼓勵和支持下，她沉下心來主動學習，在2023年獲得了參加世界技能大賽的機會，一年半的時間披荊斬棘逆襲成世界冠軍，這也是繼姜雨荷之後，中國選手再次問鼎該專案世賽冠軍。「我拿到了一個金牌，我也能為國增光，這個是我送給自己最好的19歲生日禮物。」

近年來，河南省積極發揮職業技能競賽選才、育才重要作用，形成了以世賽國賽為引領，省賽為龍頭，專項、行業和地方各級競賽為主體，企業崗位練兵、院校技術比武為基礎的具有河南特色的職業技能競賽體系，全省11家單位17個項目入選第47屆世賽中國集訓基地。截至目前，我省已有7個項目10名選手站上世界技能大賽領獎台，共獲得4金1銀3銅。