中國「民間航母」出世！武裝直升機停滿巨型半潛船甲板演訓起降

央視節目近日展示了一項解放軍最新的海上訓練演練，引發廣泛關注。在一艘巨型半潛船的寬大甲板上，密密麻麻停放了8架武直-10武裝直升機，進行起降測試，場面壯觀。



據介紹，這艘被稱為「民間航母」的半潛船，屬於自航式半潛船，能部分沉入水中，運載能力強大。該船的設計本是為了運送大型裝備或充當海上作業平台，但在此次演訓中，成為解放軍直升機的海上平台，顯示出其在軍事用途上的巨大潛力。

半潛船運載能力強大。（騰訊網）

騰訊網29日刊載「空天力量」軍評文章，分析具備部分沉入水中能力的半潛船性能與軍事用途潛力。文章介紹，半潛船通常分為無動力的半潛駁船和具備動力的自航式半潛運輸船。這類船隻多用於運送超大型物資或作為海上作業平台，具備優秀的承載能力和靈活性。在此次演訓中所使用的4萬噸級民用半潛船屬於自航式類型，其寬闊的甲板足以容納數個足球場大小的物品，成為武裝直升機的理想起降平台。

同時，半潛船在軍事用途上的潛力尤其引人注目。除了承載武直-10這樣的武裝直升機外，它也可以運輸潛艇、驅逐艦等大型水面艦艇，甚至能夠搭載兩棲裝甲車與氣墊登陸艇，進行兵力快速投送。半潛船還具備的動態定位能力，使其在近岸作戰中可作為物資卸載平台，能與其他艦艇並靠，靈活地轉運大型裝備和集裝箱，成為現代作戰環境下的高效補給基地。

武直-10停滿甲板。（騰訊網）

文章點明，解放軍透過此次演訓對半潛船進行了模組化設施改裝，增加了燃料輸送和維修設備，使其成為海上補給與維修平台。這意味著，直升機可以不依賴陸地基地進行補給和維修，隨時投入作戰。這種海上補給能力尤其適合應對高風險的海域作戰需求，成為武直-10等武裝直升機的強大後盾。

尤其正值台海局勢緊張之際，半潛船亦將成為解放軍未來可能的作戰支援力量。與解放軍現役的075型兩棲攻擊艦相比，半潛船雖缺少坞艙等特定功能，但其開闊的甲板可以同時實現多架直升機的起降並提供燃料和彈藥補給，堪稱海上戰場的「加油站」。軍事專家指出，這樣的「民間航母」設計靈活、成本相對較低，若在戰爭中大規模部署，將有效增強中國的兩棲作戰能力。

值得注意的是，武直-10武裝直升機在此次訓練中的出現也格外引人注目。武直-10通常依賴陸地機場起降，但如果搭載於半潛船等海上平台，則可大大增加其作戰半徑，覆蓋包括台灣全島在內的所有範圍，為兩棲作戰提供持續的火力支援。據悉，武直-10的作戰半徑約為400公里，這意味著在海上平台的支援下，可以有效應對台海區域的各類突發狀況。

半潛船的軍事潛力巨大。（騰訊網）

此次訓練揭示出中國軍方在海上作戰支援上的新策略——通過將民用半潛船進行模組化軍事改造，打破傳統海上補給和兵力部署的侷限，讓半潛船成為靈活機動的海上堡壘。美國華府智庫「捍衛民主基金會」資深主任、退役少將蒙哥馬利表示，中國此舉表現出其對海上支援能力的重視，顯示出從俄烏戰爭中汲取的戰略教訓。

文章總結，隨著中國軍事力量日益強大，半潛船或將成為其海上部署的重要角色，成為類似「水上堡壘」的存在。這類「民間航母」靈活機動，可在台海等高風險區域迅速進行人員和裝備的投送、補給和維修，增強中國在海上戰場的調度和持續作戰能力。軍事分析人士指出，隨著中國不斷加強海上軍事基建，未來半潛船在台海局勢中的角色及其戰略作用值得持續關注。