湖北58歲男服止疼藥後猝死　藥店涉違規銷售處方藥　雙方正調解

內媒《封面新聞》報道，10月28日，湖北一位村民李婷（化名）稱，她的公公到藥店買止疼藥，現場服下店員推薦的處方藥後離開，半個多小時之後心源性猝死。當地相關部門表示，涉事藥店向謝先生銷售三七傷藥片時確實沒有處方，已對其進行處罰。



示意圖。（視覺中國）

據報道，李婷的公公謝先生今年58歲，經常受腰椎間盤疼痛折磨。10月19日下午，謝先生到藥店買了一盒止疼藥。據李婷介紹，那是一個小藥店，平時就一個人看店，店員推薦了一款「三七傷藥片」，還提供了一杯水，指導謝先生現場服下3粒藥片。

約半小時後，李婷的婆婆發現丈夫呼叫不應，等李婷夫妻到現場，發現謝先生已經沒了氣息。李婷說：「到醫院時醫生說已經沒救了。在我們堅持下，搶救了十幾分鐘後，正式宣布死亡。」 《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，謝先生的死因為「心源性猝死」。

湖北58歲男服止疼藥後猝死。（封面新聞）

李婷說，謝先生沒有心臟病史，她向醫生詢問得知，這是一款處方藥，有很多服用禁忌，需要嚴格根據處方銷售，感覺異常之後，家人當即在醫院報了警。

湖北58歲男服止疼藥後猝死。（封面新聞）

無法證明死亡與違規銷售的行為有關

謝先生的兒子介紹，謝先生已於幾天前火化安葬，因需三四萬費用與農村風俗原因，並未做屍檢。

示意圖。（視覺中國）

武漢某三甲醫院藥劑專業人士介紹，三七傷藥片是一種祛濕止痛的中藥，屬於處方藥。而制草烏和雪上一枝蒿都屬毒性成份，藥性較烈，與其他不能同時使用的藥品、食品混合使用，以及給禁忌症者使用，都會產生嚴重後果，需要醫生嚴格指導，藥店嚴格按照處方銷售。

當地相關部門表示，涉事藥店向謝先生銷售三七傷藥片時確實沒有處方，已對其進行處罰，「因為沒有屍檢結論，現在沒辦法證明死亡與這個藥品有關，也無法證明死亡與違規銷售的行為有關。還在調解處理。」