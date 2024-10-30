值萬元無人機丟失一年半後「回家」　失主稱神奇跨越700公里致謝

近日，一段名為「飛丟一年半的飛機又回來了」的影片在內地短片平台上引發熱議。片中，戶外博主楊猛接到某無人機品牌客服電話，告知他一年前丟失的價值1萬元人民幣的無人機已被找到，讓他聯繫好心的拾獲者，最後成就一段跨越700多公里的感人旅程，讓人倍感溫暖。



事情的起因可追溯至2023年6月24日，來自南京市的楊猛在武功山拍攝雲海時，因大霧導致無人機撞山丟失，無法尋回。楊猛非常痛心，儘管他已立刻向專業團隊求助，但無奈未能找回失物。無人機就這樣留在了雲海之中，成為了遺忘的一部分。

無人機在武功山拍攝雲海時，因大霧導致丟失。（中國青年報）

無人機撞山丟失。（中國青年報）

與此同時，家住萍鄉市蘆溪縣的袁先生，在經過武功山吊馬樁方向的草叢時無意中發現了這架無人機。他將無人機帶回家，並希望他的兒子袁俊傑能找到失主。袁俊傑上網查詢了許多關於「怎麼尋找無人機失主」的方法，但均失敗告終。同時，由於正值高三階段，忙於學業，還要準備前往江西南昌接受長達3個月的舞蹈封閉集訓，袁俊傑未能成功尋找失主，無人機暫時被遺忘在櫃子內。

轉眼來到今年10月，袁俊傑考入井岡山大學藝術學院，十一假期回家時再次看到這架無人機，於是決定重新嘗試尋找失主。上大學的他使用互聯網更得心應手，通過各種渠道，最終聯繫到了楊猛。

對於無人機能夠重回自己手中，楊猛感到驚奇。（中國青年報）

楊猛對於無人機能夠重回自己手中感到驚奇，更一度以為是遇上了詐騙。為確認信息真實，楊猛加上了袁俊傑的微信，雙方互認信息真實有效後，楊猛向袁俊傑表達感謝，還進行了多次轉賬以示謝意，「感覺很神奇，這台無人機價值1萬元，當時從懸崖邊墜落下去，我以為會找不回來了！」

然而，袁俊傑堅持拒絕了這些金錢回報，認為這是他應該做的，「每一架無人機的歸屬都在天空，而不是在我的櫃子裏」。10月6日，袁俊傑通過郵寄將無人機送回楊猛手中，無人機狀況完好。

袁俊傑堅持拒絕了金錢回報，並認為「每一架無人機的歸屬都在天空」。（中國青年報）

袁俊傑通過郵寄將無人機送回楊猛手中，無人機狀況完好。（中國青年報）

楊猛專程從南京前往井岡山大學，親自向袁俊傑和學校表達感謝之情。（中國青年報）

楊猛專程從南京前往井岡山大學，親自向袁俊傑和學校表達感謝之情。（中國青年報）

楊猛專程從南京前往井岡山大學，親自向袁俊傑和學校表達感謝之情。（中國青年報）

楊猛專程從南京前往井岡山大學，親自向袁俊傑和學校表達感謝之情。（中國青年報）

楊猛隨即在社交平台上分享了這段充滿善意的故事，並獲得了大量的支持與讚賞。在網友的鼓勵下，楊猛於10月15日專程從南京前往井岡山大學，親自向袁俊傑和學校贈送錦旗，以表達感謝之情。

輿論認為，這一善舉讓人感受到在當今社會中，誠摯的善意與互助精神依然存在。