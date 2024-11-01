父母替新生兒命名是一件大事。



近期大陸就有一對夫妻，老婆好不容易懷上一名女寶寶，爸爸便開始為即將出生的孩子取名。

爸爸姓「甘」為女兒改這超優雅名字 媽媽一原因由贊成變堅決反對（01製圖）

媽媽原本覺得不錯 之後才驚覺絕對不能用（點圖放大閱讀）：

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有天他在窗台上看到蝴蝶，就靈機一動地對老婆說，那就給女兒取名為「甘蝶」，希望女兒能美麗得像一隻蝴蝶。

大陸博主「寶媽育兒大全」分享，大陸一名夫妻為了想女兒名字，研究了很多辭典，不過都沒有找到滿意名。

直到有天爸爸在窗台上看到一隻蝴蝶，便對妻子說：

老婆，我想到了，就給女兒取名甘蝶吧。希望我們的女兒能美麗得像一隻蝴蝶，永遠都生活在鮮花般美好的世界裡。

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老婆聽到後先是覺得還不錯，不過她開始唸「甘蝶，甘蝶……」，沒想到越唸越像「乾爹」。

這逗趣的諧音讓夫妻倆兩人突然間相視大笑，老婆笑說：

女兒怎麼能叫乾爹呢，要叫也應該叫乾娘吧？

這段取名的插曲讓父母意識到，取名字是個學問，尤其是對於一些特定姓氏的人來說，更是要謹慎，免得貽笑大方。

最後，他們決定繼續尋找更合適的名字，希望能給女兒一個美滿的名字。

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