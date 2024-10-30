野豬闖入家中更倒在孩子臥室床邊　居民：太嚇人了！

周日（27日），北京門頭溝妙峰山鎮發生嚇人一幕，一頭受傷的野豬驟然闖入一名居民的家中，更隨即倒在孩子的臥室床邊，令居民感到十分驚慌。當地消防員在接到報警後，迅速趕到現場，並成功將野豬安全固定，交由警方處理。



事發於上午10時左右，一名居民報警，稱一頭野豬闖入其家中，更在孩子的臥室倒下。居民表示，由於野豬的受傷狀態，他們不敢靠近，希望消防員能前來協助。

接到報警後，龍泉消防救援站立即派出隊員，攜帶必要的救治及轉移工具前往現場。約在10時30分，消防員抵達後發現這頭體長超過一米，體重約五十斤的野豬，其右前腿受傷且有血跡，顯示出腫脹的情況，無法行動。

在了解情況後，消防員迅速聯絡當地民警及特警，並制定了應對計劃。四名隊員被指派使用繩索等工具將野豬固定。然而，當他們靠近時，野豬因受到驚嚇而站起來，躲進床和衣櫃之間的縫隙。消防員利用黑色大口袋罩住野豬，並迅速將其腿部捆綁，同時用膠帶固定其嘴巴，以防止咬人。

消防員利用黑色大口袋罩住野豬，並迅速將其腿部捆綁，同時用膠帶固定其嘴巴，以防止咬人。（魯中晨報）

消防員成功將野豬固定並抬到戶外。（魯中晨報）

消防員最終將其交給了派出所的民警，由民警負責後續處理。（魯中晨報）

在短短幾分鐘內，消防員成功將野豬固定並抬到戶外，隨後再一次用膠帶進行固定，最終將其交給了派出所的民警，由民警負責後續處理。

事後，居民對消防員表示感謝，稱還好野豬沒有對其造成任何傷害，「就是看著太嚇人了！」