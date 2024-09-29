77歲阿婆山上遭野豬襲擊　被咬傷下持鐮刀奮勇反殺　網民：太猛了

在雲南有名阿婆真的別亂招惹！她日前上山農作時被野豬咬傷，高齡77歲的她竟單刀匹馬與豬搏鬥，最終將之砍死，讓網友大讚「真是太猛了」。



77歲老婦持鐮刀反殺野豬（微博）

網傳影片中，老太太身材瘦小，身上穿著花色圍裙，上頭還沾有紅色血漬，一臉淡定地站在死亡野豬屍體旁，一度插腰低頭觀看「戰利品」，聞訊而來的親友村民則好奇地一旁詢問過程並拿起手機拍照錄影。

綜合內媒報導，這宗事件發生在雲南昭通，77歲的阿婆27日一人獨自上山農作，不料卻遇到野豬攻擊，老太太看似柔弱卻十分強悍，拿起手中鐮刀奮勇抵抗，過程中雖被咬傷，但阿婆不以為意繼續與之搏鬥，最終將野豬反殺致死。

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老太太的親戚向記者表示，野豬已經在4天內咬傷了兩名村民，老人自己也被野豬咬傷，卻照樣能用鐮刀把野豬砍死，目前已被送到醫院治療。

相關新聞曝光迅速衝上網熱搜，網友紛紛大表佩服：

「太猛了！中國老太戰鬥力爆表」、

「古有武松打虎，今有阿婆殺豬」、

「狹路相逢，勇者勝！大媽威武」、

「薑還是老的辣，老年戰神，給老太磕一個」、

「77歲了手腳還那麼麻利，有多少人可以做到」。



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