77歲阿婆山上遭野豬襲擊 被咬傷下持鐮刀奮勇反殺 網民：太猛了
撰文：中天新聞網
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在雲南有名阿婆真的別亂招惹！她日前上山農作時被野豬咬傷，高齡77歲的她竟單刀匹馬與豬搏鬥，最終將之砍死，讓網友大讚「真是太猛了」。
網傳影片中，老太太身材瘦小，身上穿著花色圍裙，上頭還沾有紅色血漬，一臉淡定地站在死亡野豬屍體旁，一度插腰低頭觀看「戰利品」，聞訊而來的親友村民則好奇地一旁詢問過程並拿起手機拍照錄影。
綜合內媒報導，這宗事件發生在雲南昭通，77歲的阿婆27日一人獨自上山農作，不料卻遇到野豬攻擊，老太太看似柔弱卻十分強悍，拿起手中鐮刀奮勇抵抗，過程中雖被咬傷，但阿婆不以為意繼續與之搏鬥，最終將野豬反殺致死。
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老太太的親戚向記者表示，野豬已經在4天內咬傷了兩名村民，老人自己也被野豬咬傷，卻照樣能用鐮刀把野豬砍死，目前已被送到醫院治療。
相關新聞曝光迅速衝上網熱搜，網友紛紛大表佩服：
「太猛了！中國老太戰鬥力爆表」、
「古有武松打虎，今有阿婆殺豬」、
「狹路相逢，勇者勝！大媽威武」、
「薑還是老的辣，老年戰神，給老太磕一個」、
「77歲了手腳還那麼麻利，有多少人可以做到」。
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