常被誤認為兒子　44歲男戀上67歲老板娘懶理他人目光：會陪她到老

近日，四川成都市新都區的67歲包子店老板娘胡蓉，與其44歲男友阿穆的戀情，因多達23歲的年齡差距而引發了外界的廣泛關注，後者甚至常被人誤認為是胡蓉的兒子。阿穆承諾，自己會陪伴胡蓉到老，令不少網民大感感動。



據四川廣播電視台《黃金三十分》報道，阿穆出生於1980年，平時在胡蓉的包子鋪幫忙，經常被人誤認為是胡蓉的兒子。胡蓉的感情歷程頗為坎坷，先後經歷過幾段婚姻。她的第一任丈夫體弱多病，結婚4年後病逝，二人留下了一個女兒；與第二任丈夫亦生下一個女兒，但因感情不和，於2013年離婚。2016年，胡蓉為了給大女兒帶孩子而開辦了一家幼稚園，期間通過網絡認識了阿穆。

最初，兩人並未經常聯絡，直到阿穆離開成都前往福建，當時他結束了一段為期三年的婚姻。隨後，兩人開始頻繁聯繫，胡蓉回憶道，某次阿穆說想跟自己「耍朋友」，但因為年齡差距太大，她沒有同意，「我說這咋可能的事情，你曉不曉得我好大，這簡直是不可能的事情，我是絕對不同意的」。

阿穆稱自己平時會叫胡蓉做「老婆」。（四川廣播電視台）

胡蓉一開始沒有同意阿穆的追求。（四川廣播電視台）

隨著交流的增多，胡蓉於阿穆的邀請下前往廈門。見面後，雖然對阿穆的外貌感到失望，「又老又瘦，感覺有點失望」，但阿穆的體貼和關心讓她的心漸漸打開。在廈門的20天相處中，阿穆除了開的士外，其餘時間都陪伴在胡蓉身邊，「他做飯洗碗，啥也不讓我幹，表現特別的好。他帶我去海邊，他撿螺，我踩水，從來沒有這樣的感覺，很開心」。他們的感情迅速升溫，從2021年春節開始正式同居。

胡蓉坦言，雖然對外界的眼光有所顧慮，但阿穆毫不在意，常常牽著她的手，讓她感到安心。她笑稱，「我看一下周圍，好像也沒誰特別注意我們」。

二人出遊照。（四川廣播電視台）

不過朋友和女兒對這段戀情的不同看法，尤其女兒擔心媽媽的新男友年紀小，萬一媽媽老了走不動了，對方會扔下她一走了之。對此，胡蓉表示只要自己快樂就好，「這很正常，就算是最開始的夫妻，也會有突然離開的，這也說不清楚，只要我現在開心就行」。

至於開包子鋪的原因，一方面是胡蓉的心願，另一方面也是為了能給阿穆交社保，「畢竟他從福建那麽遠來陪我」。阿穆希望能學會包包子，幫助胡蓉減輕負擔。

胡蓉擔心阿穆的家人不會同意婚事。（四川廣播電視台）

雖然已經在一起三年，但兩人尚未領結婚證，阿穆表示希望能有一份正式的歸屬感，辦下結婚證，「畢竟有那一張紙在，感覺會比較自在一點」。而胡蓉則擔心阿穆的家人不會同意，因自兩人戀愛以來，胡蓉和阿穆家人只在電話聯繫過，對方只知道胡蓉比阿穆大，並不知道具體年齡。對此，阿穆則安慰胡蓉，「我爸不喜歡就把他送回去，我就留著嘛，我又不走」。

對於未來，胡蓉表示希望能在見過阿穆的父親後，將婚事提上日程。阿穆則對未來持樂觀態度，雖然他喜歡小孩，但也知道不能強求，並承諾會陪伴胡蓉到老。胡蓉最後感慨：「很多時候我在想，其實他人也不錯，要是我再年輕點就好了。」