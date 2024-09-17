90歲油畫大師靳尚誼「小44歲性感女星老婆」曝光　曾參演這古裝劇

繼86歲的內地知名書畫家范曾宣布與小50歲的美女徐萌結婚，又有一名老畫家傳出「忘年之戀」。



90歲的著名油畫家、前中央美術學院院長靳尚誼攜年輕妻子祈豔觀展的短片，近日在網上熱傳。

中國畫家靳尚誼與妻子祈豔（微博圖片）

中國畫家靳尚誼與妻子祈豔（微博圖片）

中國畫家靳尚誼與妻子祈豔（微博圖片）

內地網友挖出靳尚誼嬌妻是藝人祁豔，曾在《新月格格》中飾演格格，兩人相差44歲。

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靳尚誼，1934年生於河南焦作，曾任中央美術學院院長、中國美術家協會主席、全國政協常委，被譽為20世紀油畫中國學派的重要開創者之一。

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公開資料顯示，靳尚誼亡妻為楊淑卿，是內地第一代女雕塑家，於2006年就去世。2021年，靳尚誼還曾在央視節目中分享與楊淑卿的愛情故事。

近日，有網友偶遇靳尚誼和一名女子一同出席某畫展，瞬間引發網絡討論。影片中，靳尚誼頭髮花白，背部微微彎曲，但步伐依舊矯健，而他身邊的女性打扮時尚、皮膚白皙。

據內地媒體報導，這位挽著靳尚誼的女士，正是小他44歲的第二任妻子——祁豔，這並非兩人首次公開亮相於畫展。

根據公開資料，今年46歲的祁豔是遼寧大連人，畢業於中央戲劇學院表演系，曾出演過《新月格格》《霍元甲》《精武英雄陳真》等作品。

靳尚誼2022年曾創作《祁豔肖像》，顯示兩人當時應當已經在一起。

對於靳尚誼攜嬌妻亮相，內地網友議論紛紛，有網友稱，「剛說人家范曾，靳尚誼這不一樣嗎？」也有網友調侃，「九十畫家美名揚，三十媳婦嬌美娘」？還有網友打趣道：「 從（齊）白石、（張）大千就有這個傳統」。

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